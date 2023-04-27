Personajes de la vida pública ven con buenos ojos reaparición de AMLO

Después de la reaparición a través de un video en redes sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diversos actores políticos expresaron los mejores deseos al mandatario, quien detalló algunas cuestiones de su actual estado de salud.

El canciller Marcelo Ebrard expresó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

“Muy buena noticia ver bien a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador , ánimo y abrazos !!”

Muy buena noticia ver bien a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador , ánimo y abrazos !! https://t.co/hzZ35qQuuG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 26, 2023

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló a los que “especularon” con la salud del presidente, que las mentiras le hacen a López Obrador “lo que el viento a Juárez”.

“Nos da enorme gusto verlo bien, presidente. A tod@s l@s que especularon, hay que recordar que tenemos mucho presidente y que las mentiras le hacen lo que el viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido presidente”.

Nos da enorme gusto verlo bien, presidente.



A tod@s l@s que especularon, hay que recordar que tenemos mucho presidente y que las mentiras le hacen lo que el viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido presidente. https://t.co/qqrxlpPRwU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 26, 2023

Adán Augusto critica duramente a quienes cuestionaron salud de AMLO

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López también dijo en su cuenta de Twitter que no quisieron escuchar a pesar de haberlo repetido durante días, y que algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios ante las especulaciones de la salud del mandatario.

“Lo repetimos durante días y no quisieron escuchar: algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios. Frente a la avalancha de mentiras, @lopezobrador_ hoy mandó un profundo mensaje al pueblo de México. Nuestra lucha es por la vida, y el Presidente es nuestro ejemplo”, señaló el funcionario federal.

Lo repetimos durante días y no quisieron escuchar: algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios.



Frente a la avalancha de mentiras, @lopezobrador_ hoy mandó un profundo mensaje al pueblo de México.



Nuestra lucha es por la vida, y el Presidente es nuestro ejemplo. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) April 27, 2023

Mientras, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que da gusto ver fuerte al presidente y que su pueblo lo espera.

“Nos da mucho gusto verlo fuerte, como siempre, querido Presidente. @lopezobrador_ . ¡Aquí lo espera su pueblo!”, publicó en Twitter.