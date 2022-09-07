Desaparecen 20 personas en supuesto retiro religioso de Venezuela

Al menos 20 personas se encuentran desaparecidas desde el pasado 22 de agosto, cuando todas acudieron a un supuesto retiro religioso en la población de La Grita, en el estado Táchira, a unos 800 kilómetros de Caracas, Venezuela.

Por lo que este miércoles, cuerpos de seguridad venezolanos y familiares comenzaron la búsqueda de las 20 personas desaparecidas. Las autoridades desplegaron drones en la zona montañosa para visualizar mejor la región.

Yesnardo Canal, director de Protección Civil de Táchira, informó que las personas desaparecidas tienen diferentes edades, entre ellas hay una recién nacida de ocho días, explicó que todos acudieron a un retiro religioso que duraría cuatro días, sin embargo, ya cumplieron 16 y no se han comunicado con sus familias. Los celulares de todos están apagados.

Surgen varias versiones por desaparición en retiro religioso

De acuerdo con el medio Voz de América, existen varias versiones sobre la desaparición de 20 personas en Venezuela, algunas refieren que la líder del grupo religioso podría estar relacionada, pues aseguran que ella habló sobre el supuesto final del mundo en este mes.

“Es bien sospechoso lo que se viene presentando con estas familias. Hay varias versiones, no sabemos cuál es la certera hasta que los organismos encargados hagan la investigación correspondiente”, dijo el alcalde de Táchira, Juan Carlos Escalante.

En tanto, algunos familiares aseguraron que la mujer, identificada como Rosa Edilia García de 57 años, “pasó de una práctica religiosa al fanatismo” y formó un grupo denominado “siguiendo a Jesús”.

"Mandaba a la gente a confesarse, a ir a misa y a rezar. Decía que muchas cosas malas venían, que Cristo lloraba lágrimas de sangre por lo que todos hacemos. Que el mundo se iba a acabar", relató una persona al medio La Nación sobre el caso de las personas desaparecidas.

