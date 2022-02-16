En Perú, detienen a banda criminal que rendía culto a “Chucky”

La policía de Perú detuvo a una banda de criminales denominada “Chuckys de la amistad”, la cual se dedicaba al robo de autos y rendía culto al “Chucky”, el personaje conocido por la saga de películas de terror.

Walter Palomino Simo, coronel de la policía peruana, explicó que el pasado martes se logró la captura de cuatro integrantes de una banda, todos originarios de Perú. La detención se realizó en un inmueble del distrito Villa El Salvador, en Lima.

“Así como los delincuentes venezolanos invocan a los santos malandros, estos delincuentes invocan al santo 'Chucky'”, señaló Walter Palomino para medios locales.

El coronel detalló que la banda robó un coche el lunes en la tarde en el Distrito de Villa María del Triunfo, por lo cual se desplegó un operativo policial y cuatro horas después lograron dar con los delincuentes.

En pleno San Valentín la Policía logró la captura de la banda denominada"Los Chukys de la Amistad". Un grupo de sujetos que robaban camioneta de alta gama para luego desmantelarlas en Villa El Salvador. Además, antes de los atracos realizaban una especie de ritual. pic.twitter.com/Ft0mmvoMYp — Jonathan Caramantin (@RePiura) February 14, 2022

En el lugar del arresto, también hallaron armas de fuego, municiones y un altar al “santo Chucky”.

La banda criminal puso altar para “Chucky”

La banda criminal tenía un altar para “Chucky”, en él había un muñeco con dos balas en sus zapatos, además estaba rodeado de juguetes y tenía cuatro velas encendidas.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades de Perú, los coches de juguete que había en el altar representaban los vehículos robados, mientras que las velas simbolizaban a cada integrante de la banda.

El general de la Región Policial Lima, José Zapata Morante, señaló que los integrantes de la banda necesitaban sentir la protección de algo “del más allá”, por ello, comenzaron a rendirle culto a “Chucky”.

"La superstición del delincuente juvenil. Estamos hablando de que, dentro de su cosmovisión, necesitan un apoyo, un refuerzo, una protección del más allá. En este caso era un muñeco", detalló.

Los cuatro integrantes de la banda criminal se encuentran en la comisaría de Pachacamac, Perú y serán procesados por el delito de robo agravado.