Perú entrega al FBI a neerlandés sospechoso de asesinato

El gobierno peruano entregó a agentes del FBI a Jordan van der Sloot un ciudadano neerlandés que cumple en Perú una condena de 28 años de prisión por matar a una adolescente peruana, pero que Estados Unidos también lo solicita por la desaparicón de otra joven norteamericaba.

Van der Sloot deberá responder en una corte de Estados Unidos por su vínculación con el asesinato de una adolescente ocurrida hace casi dos décadas.

Fuentes de la Interpol en Lima, informaron que el sospechoso, salió de una base de la Fuerza Aérea de Perú custodiado por agentes de la Oficina Federal deI nvestigación de Estados Unidos (FBI) en un avión del organismo.

El traslado será temporal ya que de acuerdo con la legislación peruana el detenido debe primero cumplir su condena en el Perú y cuando termine en caso de ser condenado, sería trasladado a Estados Unidos para cumplirla.

#Lima📷 | La Policía Nacional del Perú, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima, efectuó el traslado, despliegue y la entrega temporal del ciudadano holandés Joran Van Der Sloot, a fin de ser juzgado en los EE. UU. por los presuntos delitos de fraude y extorsión. pic.twitter.com/fSxJBJhqUr — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) June 8, 2023

"Este traslado será temporal mientras dure el proceso en Estados Unidos. Posteriormente será retornado a Perú para que este ciudadano holandés siga cumpliendo su condena en el penal de Challapalca" en los Andes del país, dijo el jefe de la Interpol Lima, Carlos López.

"Las autoridades peruanas han firmado una carta de garantía, en la que las autoridades americanas se comprometen a devolver a este ciudadano holandés (...) sea absuelto o condenado" en un proceso que podría demorar al menos un año, dijo López.

Como marca la ley, el Van der Sloot fue sometido a un chequeo médico, que incluyó, puebas de Covid-19, y al comprobarse que estaba en buenas condiciones de salud se procedió al traslado.

Un traslado que tardó varios días

Imágenes de la televisión local mostraron el traslado del ciudadano neerlandés a bordó de un vehículo negro de la Interpol, desde una prisión en Lima donde esperaba el proceso de extradición.

¿Cuál es el caso por el que Van der Sloot debe responder en EU?

La desaparición de Natalee Holloway fue durante un viaje de graduación de secundaria a la isla caribeña de Aruba, en mayo del 2005, cuando tenía 18 años. Van der Sloot también está acusado de extorsión y fraude porque habría brindado información falsa del paradero de la joven a la familia Holloway.

El neerlandés fue detenido en Estados Unidos por la desaparición, pero no fue acusado de secuestro. Nunca se encontraron los restos de Natalee y un juez de Alabama la declaró legalmente muerta en 2012, sin resolver el caso. La joven fue vista por última vez en Aruba con Van der Sloot y otro hombre.

¿El crimen de Van der Sloot cometido en Perú?

Van der Sloot fue condenado en el 2012 en Perú a 28 años de prisión, tras confesar haber golpeado y estrangulado en el 2010 a una estudiante peruana de 21 años, dentro de la habitación de un hotel de Lima, luego de conocerse en un casino de la ciudad.

In this handout, Dutch convicted murderer Joran van der Sloot in a mug shot following his arrest in Lima, Peru, 11th June 2010. (Photo by Kypros/Getty Images)|Kypros/Getty Images

López, de la Interpol de Lima, dijo que el neerlandés tiene una hija en Perú. Estando en la prisión, Van der Sloot se casó con una peruana que conoció durante una de las visitas al penal.

Con información de Reuters.