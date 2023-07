Solo salieron a convivir; buscan a tres pescadores en Guerrero

La angustia invadió a tres familias de la comunidad de Mezcala perteneciente al municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Se trata de pescadores que desaparecieron en la laguna El Cangrejo el domingo 16 de julio y a quienes hoy buscan con desesperación.

Ángel Cabrera Ávalos, junto a su hijo Ángel Esauly Cabrera García, Guadalupe Bautista y Juan Carlos Catalán decidieron salir de pesca como ya lo habían realizado en ocasiones previas. Sin embargo, sus familiares perdieron contacto con ellos y, a cuatro días de lo ocurrido, piden que especialistas lleven a cabo la búsqueda.

“El día domingo a las 8:00 de la mañana se fueron a pescar, tenían que regresar a las 6:00 de la tarde y ya no regresaron. No sabemos si nuestros hijos se fueron al río, si están zambutidos; por eso queremos que nos manden buzos, que nos apoyen"; dijo para Fuerza Informativa Azteca, Javier Bautista, papá de Guadalupe.

El martes, elementos de Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero (FGE), así como policías estatales y guardias nacionales iniciaron la jornada de búsqueda por la zona de la laguna; incluso, a los trabajos se sumaron pobladores y conocidos de los pescadores desaparecidos.

¿Cuántos pescadores han aparecido en Eduardo Neri, Guerrero?

Un día después, la esperanza de localizarlos cobró fuerza tras la aparición con vida de Ángel Esauly Cabrera García, quien incluso, el lunes 24 de julio cumple 17 años. Por él, autoridades habían emitido la Alerta AMBER en la que detallaban que el adolescente portaba pans azul eléctrico, sudadera con capucha color verde y huaraches de cuero color azul marino.

“Ya lo miré, ya platiqué con él pero no dice mucho. Solo comentó que lo mantuvieron siempre vendado de los ojos y no pudo reconocer a alguien, ni el lugar donde se encontraba. Él ahorita está consciente, aunque le duele una pierna, no sabemos, quizá por la golpiza que le dieron"; comentó Emilio Cabrera, abuelo de Ángel Esauly y papá de Ángel Cabrera Ávalos.

Los familiares mantienen la esperanza de que las otras tres personas desaparecidas regresen pronto a su lado. Por su parte, autoridades han informado que se van a mantener en las labores de búsqueda de estos pescadores que hoy siguen ausentes de sus seres queridos en Guerrero.

Una búsqueda de la que también no han abandonado los trabajos otros pescadores que conocen a las tres personas desaparecidas. Son hombres que dicen conocer a Ángel Cabrera Ávalos, Guadalupe Bautista y Juan Carlos Catalán, a quienes llaman compañeros.

En tanto, este jueves continuó la búsqueda con ayuda de los pobladores junto a familiares, quienes se mantienen en el embarcadero de Mezcala a la espera de ver llegar a sus seres queridos.