VIDEO: Así fue el encuentro ente Peso Pluma y Lionel Messi en el partido del Inter Miami

Lionel Messi regresó a jugar con el Inter Miami después de 17 días de ausencia por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios partidos. El regresó del número 10 fue un hecho sumamente aplaudido, especialmente por el artista de corrido tumbados: Peso Pluma, quien saludó personalmente al futbolista argentino y con quien compartió lugar prácticamente todo el encuentro.

El duelo entre la Doble P, como también es conocido el artista de corridos tumbados, y Lionel Messi se dio en los bancos de suplentes en el partido del Inter Miami vs. FC Cincinnati, cuando el futbolista argentino vio a la novia de Peso Pluma, también de nacionalidad argentina, y no pudo evitar controlar su emoción.

Messi saludó con gran euforia a Nicki Nicole, para posteriormente chocar las palmas con el mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, a quien también abrazó un breve momento antes de comenzar el partido.

De inmediato, el encuentro comenzó a viralizarse en redes sociales debido a la emoción y entusiasmo que se reflejaba en el rostro del número 10.

Messi saluda a Peso Pluma en el partido del Inter de Miami. pic.twitter.com/E58hkhGcuD — Peso Pluma (@PesoPlumaData) October 7, 2023

Bizarrap, Nicki Nicole y Duki entre los artistas que saludaron a Messi

Peso Pluma no habría ido solo al encuentro entre el conjunto de Florida y el Cincinnati, porque también lo acompañaron el argentino Bizarrap, Nicki Nicole y Duki, quienes tuvieron a bien un encuentro privado en las instalaciones del DRV PNK Stadium de Miami.

Duki y Bizarrap no solo saludaron personalmente al futbolista argentino, sino que también se fotografiaron con la playera del número 10 en los camerinos del Inter Miami, momento que fue compartido en las redes sociales del equipo.

Messi empezó el partido desde el banco de suplentes

Lionel Messi, Peso Pluma y Nicki Nicole compartieron gran parte del encuentro prácticamente uno a lado del otro, pues el argentino inició el partido en el banco de suplentes tras perderse los últimos cuatro encuentros por lesión.

Durante el encuentro a 'La Pulga', como también es conocido Messi, se le pudo ver ansioso por entrar a la cancha, emoción que fue captada incluso por las cámaras del Inter Miami.