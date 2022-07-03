Jefe de la policía escolar de Uvalde renuncia al Concejo Municipal

El jefe de la policía escolar de Uvalde, Texas, Pete Arredondo, renunció a su escaño en el Concejo Municipal en medio de críticas por su respuesta a un tiroteo masivo en la escuela primaria Robb, según una carta de renuncia que el gobierno de la ciudad publicó el sábado 2 de julio.

Pete Arredondo fue elegido para el Concejo Municipal de Uvalde unas semanas antes del tiroteo del 24 de mayo que mató a 19 niños y dos maestros, sumiendo al pequeño pueblo en el dolor.

Arredondo dijo en la carta que renunciaba "para minimizar más distracciones" en Uvalde. Sus planes de renuncia fueron informados por primera vez por Uvalde Leader-News.

Un alto funcionario de Texas encargado de hacer cumplir la ley dijo el mes pasado que Arredondo, el comandante en Uvalde durante el tiroteo, tomó "decisiones terribles" y que los oficiales en el lugar carecían de capacitación suficiente, lo que costó un tiempo valioso durante el cual se podrían haber salvado vidas.

El gobierno de Uvalde dijo en un comunicado que renunciar era "lo correcto" para Arredondo.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Pete Arredondo, el jefe de la policía escolar de Uvalde, planea renunciar al Concejo Municipal de la ciudad.



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El actuar de Arredondo durante el tiroteo en Uvalde

Arredondo ha dicho que nunca se consideró comandante de incidentes y que no ordenó a la policía que se abstuviera de allanar el edificio donde ocurría el tiroteo.

La indignación por la masacre ayudó a galvanizar el apoyo en el Congreso de Estados Unidos para la primera gran reforma federal de armas en casi tres décadas, que el presidente Joe Biden, un demócrata, promulgó como ley el 25 de junio.

Antes de anunciar sus planes de renunciar a su escaño en el Concejo Municipal de Uvalde, Arredondo ya corría el riesgo de ser destituido de su cargo luego de faltar a varias reuniones del concejo. El mes pasado, el distrito escolar de Uvalde lo colocó en licencia administrativa de sus deberes como jefe de policía.

Muchos padres y familiares de los niños y el personal de la Escuela Primaria Robb han expresado su enojo por las demoras en la acción policial después de que el atacante ingresó a la escuela e inició el tiroteo.

Hasta 19 oficiales esperaron durante más de una hora en un pasillo antes de que un equipo táctico liderado por la Patrulla Fronteriza finalmente ingresara y matara al pistolero de 18 años.

Un funcionario de Texas dijo el mes pasado que la policía perdió el tiempo buscando la llave del salón de clases donde ocurrió el tiroteo, pero que la puerta que necesitaba abrir no estaba cerrada con llave.