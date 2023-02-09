Se cae petición para quitar a Creel presidencia de Cámara de Diputados

Se la perdonan a Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados, seguirá en el cargo.

Después más de hora y media de reunión privada con los coordinadores parlamentarios de las 7 bancadas de San Lázaro, el panista justifico su actuación en la ceremonia de apertura de los trabajos legislativos a la que asistieron elementos del Ejército con armas.

Y al final se limaron asperezas y el PT y el Partido Verde, se informó, retiraron su petición de remover al panista Santiago Creel de la Mesa Directiva, aunque se sabía los aliados del partido oficialista no tenían los votos para quitar al panista del cargo.

Liman asperezas diputados tras diferendo por elementos del Ejército armados en #SanLázaro @SantiagoCreelM seguirá como presidente de la #CámaraDeDiputados



Líderes parlamentarios acordaron definir nuevo protocolo para futuras ceremonias en las que participe el #Ejército pic.twitter.com/A4N6EKIgYN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2023

Creel y Mier buscarán concensos en la Cámara de Diputados

Entre los acuerdos adoptados figura definir un nuevo protocolo que evite malos entendidos para futuras ceremonias en las que participe el Ejercito.

Así lo explico, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel: “Hemos convenido buscar un protocolo de actuación… que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense de tal manera que se fije un protocolo convenido que respete la práctica parlamentaria y que respete los órdenes tanto parlamentario como el castrense. Vamos trabajar en ello y por supuesto haremos una consulta igual con la Secretaria de la Defensa”, expresó.

Por su parte, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro señalo que el acuerdo busca también fortalecer la comunicación entre los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

“Tenemos que garantizar que se preserve la unidad de la Cámara de Diputados respetando las diferencias y puntos de vista que tenga cada grupo parlamentario y cada diputado en lo particular.

Vamos a privilegiar la política como instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presenten en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y en la construcción de consensos. Y confirmamos que por el bien de la Cámara de Diputados y por el bien de la estabilidad vamos a fortalecer los trabajos tanto en conferencia tanto de la mesa directiva como de la junta de coordinación política y los mecanismos de comunicación”, explico Ignacio Mier.

Al final del encuentro hubo apretón de mano y abrazo entre los presidentes de la Cámara de Diputados, el pansita Santiago Creel y de Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, de Morena.