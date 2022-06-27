Producción petrolera de Ecuador se reduce 50% por protesta indígena

La producción de petróleo de Ecuador cayó en un 50% debido al bloqueo de vías y actos vandálicos en cientos de pozos petroleros, en medio de una protesta de casi dos semanas lideradas por grupos indígenas, dijo el domingo el Ministerio de Energía.

La inquietud por los precios del combustible y los alimentos ha estallado en protestas a veces violentas desde el 13 de junio, lo que está poniendo a prueba los esfuerzos del presidente conservador Guillermo Lasso para reactivar la economía y generar mayor empleo en Ecuador.

Lasso, cuya relación ya conflictiva con la Asamblea Nacional empeoró durante las marchas, ofreció concesiones a los manifestantes, que incluyen una flexibilización de las medidas de seguridad, fertilizantes subsidiados y condonación de la deuda, y su gobierno se reunió el sábado con líderes indígenas.

"La producción de petróleo se encuentra en niveles críticos, hoy las cifras demuestran una disminución de más del 50%", dijo el Ministerio de Energía de Ecuador en un comunicado. "En 14 días de movilización, el Estado ecuatoriano dejó de percibir alrededor de 120 millones de dólares".

Los actos vandálicos, toma de pozos y cierre de vías han impedido transportar los suministros necesarios para mantener la operación de la industria, según el ministerio.

Antes de la protesta, la producción de petróleo de Ecuador se ubicaba en unos 520,000 barriles de crudo diarios.

El sector petrolero, los productores privados de flores y lácteos, las empresas turísticas y otros han perdido unos 500 millones de dólares a causa de las protestas indígenas, dijo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior en su propio comunicado.

#Día14 | El país ha dejado de percibir USD 120 millones por la reducción de la actividad petrolera.



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Manifestaciones violentas

Los manifestantes reiteraron el domingo que la protesta continuaría hasta que Lasso haya respondido a todas sus demandas.

"Los temas centrales aún no se ha ganado todavía", dijo el líder de la organización indígena CONAIE, Leonidas Iza, y agregó que los manifestantes quieren garantías en los precios de los combustibles y un límite al extractivismo en sus territorios.

"Vamos a volver con resultados", añadió.

Lasso llamó a la paz en Twitter y dijo que un convoy humanitario que se dirigía a Cuenca fue atacado con explosivos y que los hospitales de la ciudad sufren escasez de oxígeno.

La CONAIE ha contado cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que cuatro civiles fallecieron durante las protestas y otros dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos de carreteras.

La Asamblea Nacional de Ecuador continuaba el domingo el debate sobre un esfuerzo de un grupo de legisladores de la oposición por destituir a Lasso de su cargo, aunque parece que no contarían con el apoyo necesario para la medida.