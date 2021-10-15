VIDEO: Extraño pez luna de una tonelada aparece en el mar

Un extraño pez luna de una tonelada de peso apareció en las costas de España, por lo que científicos locales comenzaron a analizarlo y posteriormente lo regresaron al mar.

A través de un comunicado , la Universidad de Sevilla anunció que el pez luna fue localizado en aguas de Ceuta, en España y posteriormente fue liberado de la red en la que había quedado atrapado y devuelto al mar.

Los investigadores de la Estación de Biología Marina del Estrecho de la Universidad de Sevilla fueron los encargados de analizar al ejemplar de pez luna localizado el pasado 4 de octubre. El animal quedó atrapado en las redes de barcos dedicados a la pesca de atún.

🐟Un equipo de la US estudia un pez luna de más de 1.000 kg ➡️ https://t.co/HJul9Bg3oU



🌊El ejemplar, que fue localizado en aguas de Ceuta, fue liberado de la red en la que había quedado atrapado y devuelto al mar [sigue] pic.twitter.com/qAuqzYI2P8 — unisevilla (@unisevilla) October 14, 2021

¿Cómo es el pez luna de una tonelada?

El pez luna tenía una longitud de 2 metros con 90 centímetros y una distancia entre las aletas de 3.20 metros.

Unos pescadores de la zona, tras quedarse atrapado en las redes de la almadraba, han encontrado este increíble de ejemplar de pez luna. Se han quedado asombrados con el descubrimiento 🐠 pic.twitter.com/XOH30whYqC — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) October 14, 2021

En cuanto a su peso, el ejemplar alcanzó la tonelada de peso (mil kilogramos) en una báscula utilizada solamente para esa ocasión. Sin embargo, los investigadores de España sostienen que el animal puede tener un peso aún mayor, ya que necesitaron dos grúas instaladas en enormes barcos para lograr levantarlo.

Además, investigadores del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, junto a compañeros de Suiza, trabajan en el seguimiento de la población de peces luna que pasan por Ceuta para diferenciar con precisión morfológica y genéticamente entre las dos especies que hay.

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Pez luna tiene extrañas características

De acuerdo con información del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, el pez luna presenta esqueletos altamente modificados con una reducción en el número de vértebras, y la pérdida de la aleta caudal, lo que les otorga un aspecto de cuerpo truncado.

Están distribuidos a lo largo de todo el mundo en mares templados y tropicales. El cuerpo de los peces luna es liso y está cubierto de mucosidad, debido a que sus escamas están modificadas en pequeñas espinas o dentículos.