Pfizer apuesta por la lucha contra el cáncer con ayuda de los beneficios por el COVID

Pfizer Inc está destinando los beneficios inesperados de su vacuna y tratamiento contra el COVID-19 al desarrollo de productos para combatir el cáncer, dijo el jueves el presidente ejecutivo, Albert Bourla, en una conferencia de prensa.

Los productos ligados al COVID llevaron los ingresos de Pfizer a niveles récord, superando los 100 mil millones de dólares en 2022 y los 80 mil millones en 2021. Ahora la farmacéutica busca enfocarse en el terreno de uno de los padecimientos que más aqueja a la sociedad mundial: el cáncer.

Bourla está tratando de cambiar el enfoque de la firma desde las vacunas y el tratamiento del COVID-19, que pusieron a la compañía a la vanguardia de la respuesta a la pandemia y condujeron a un aumento de ingresos único en la vida.

“Pfizer está destinando todos los beneficios que obtuvimos por el COVID en 2021 y 2022, y los que obtendremos en 2023, a adquirir tecnología y productos que creemos que nos permitirán luchar contra el cáncer”. Albert Bourla/CEO, Pfizer

La empresa se encuentra en medio de una caída pronunciada, aunque prevista, de las ventas de los productos contra el COVID y también se prepara para una disminución de los ingresos en los próximos años de algunos de sus fármacos más vendidos, ya que empiezan a enfrentarse a la competencia de genéricos baratos.

En consecuencia, los inversores esperan que Pfizer produzca nuevos fármacos de éxito que puedan generar miles de millones al año, ya sea a partir de su propia cartera de medicamentos en desarrollo o mediante acuerdos. La empresa ve una gran oportunidad en desarrollar medicamentos que ayuden a combatir el cáncer.

Pfizer investigará más áreas además del cáncer

Además de enfocarse en la lucha contra el cáncer, Bourla ya ha supervisado una serie de adquisiciones para reforzar la cartera de medicamentos de Pfizer, encabezada por la operación de 43 mil millones de dólares por Seagen Inc, que fabrica complejas terapias dirigidas contra el cáncer.

Otras operaciones recientes además del desarrollo de fármacos para tratar el cáncer, incluyen la compra de Biohaven Pharmaceutical Holding, fabricante de un tratamiento contra la migraña, por 11 mil 600 millones de dólares; la adquisición por 6 mil 700 millones de dólares de Arena Pharmaceuticals, fabricante de medicamentos contra la colitis ulcerosa; y la compra por 5 mil 400 millones de dólares de Global Blood Therapeutics, especializada en el tratamiento de la anemia falciforme.

El cáncer: un problema a nivel mundial

Esta enfermedad caracterizada por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control es la principal causa de muerte en el mundo.

Existen muchos tipos de cáncer. El cáncer se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo y se denomina según la parte del cuerpo corporal en el que se origina.

En 2020 se atribuyeron casi 10 millones de defunciones debido al cáncer, es decir, casi una de cada seis de las que se registran. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata.