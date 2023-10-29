Desabasto alcanza a Pie de la Cuesta; exigen presencia de autoridades

La ola del desabasto que impacta a Acapulco, ya se extendió a otros municipios como este, como en Pie de la Cuesta, en Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero, decenas de automovilistas que ya no encontraron combustible de aquel lado han optado por trasladarse hasta este lado.

A pie, en auto con sus bidones a cuestas, las personas buscan combustible. “Venimos por la gasolina para poder movernos y poder prender la planta de luz, porque se ve que va a tardar mucho en restablecerse el servicio de energía eléctrica”, expresó Luis Alberto Sánchez, habitante afectado de Pie de la Cuesta.

Pero por la tarde, ya no hay una gota de combustible en Coyuca de Benítez, como ocurrió en Acapulco. Es el efecto dominó.

Largas filas para las tortillas por desabasto en gasolina en Guerrero

En las tortillerías ya hay grandes filas de personas, es el efecto dominó del desabasto de gasolina. La gente que ya no encontró nada de comida en Acapulco ni en Pie de la Cuesta, llegó a lo que quedó del nuevo mercado municipal de Coyuca, donde se venden las pocas mercancías que quedaron tras el paso del huracán “Otis”.

Al respecto, una de las afectadas habló con Fuerza Informativa Azteca sobre el viacrucis para encontrar comida.

“Preferí salir de Pie de la Cuesta para poder surtir de víveres porque en Acapulco ahorita ya no hay nada”, José Orbe, quien vive en la zona afectada.

Comerciantes de Coyuca de Benítez temen llegada de rapiña

Habitantes y colonias urgen que las autoridades hagan presencia en Coyuca de Benítez para poner orden y evitar la rapiña en una comunidad que hoy está lastimada y abandonada.

“Aquí no ha habido ninguna ayuda, no ha venido ninguna siquiera a traernos agua nada, estamos olvidados”, dijo Elizabeth Salgado, comerciante de Coyuca de Benítez.