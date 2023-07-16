VIDEO: ¡Terror en el aire! Piloto se desmaya y pasajera toma el control de la avioneta

El pasado sábado 15 de julio se vivieron minutos de terror cuando el piloto de una avioneta se desmayó y una pasajera tuvo que tomar el control para salvaguardar la vida de los integrantes e intentar un aterrizaje de emergencia exitoso.

De acuerdo con las autoridades se estrelló en la isla de Massachusetts cuando buscaban tocar tierra; sin embargo, no hubo lesionados, más que el piloto, quien rápidamente fue trasladado al hospital de Boston en graves condiciones.

“Resultó en un aterrizaje forzoso fuera de la pista que causó que el ala izquierda de la aeronave se partiera por la mitad”, indicó la policía local.

Restos de la avioneta se partieron en dos

A pesar de que no se han dado a conocer las causas del accidente, se sabe que la aeronave salió de Westchester, Nueva York para llegar a Martha’s Vineyard en Massachusetts cuando reportaron ante las torres de control una emergencia; el hombre de 79 años, de quien no ofrecieron su identidad, perdió la conciencia.

Por otra parte, la policía estatal, la Junta Nacimiento de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) ya investigan el incidente y las causas por las que el piloto se desmayó, por ahora, los restos de la avioneta que se partieron en dos se encuentran resguardados al interior del aeropuerto en la que aterrizó de emergencia.

ICYMI: Officials say that at 3:12 pm Saturday , a Piper Meridian Turbo Prop 6-seat plane reportedly crashed at the Martha’s Vineyard Airport, Massachusetts.

68-year-old female passenger took control of the plane after the craft’s 80-year-old pilot had a medical emergency pic.twitter.com/bNjCq6WToE — Anny (@anny25717503) July 16, 2023

Redes sociales aplauden reacción de pasajera de la aeronave

La acción realizada por la pasajera no pasó desapercibida en redes sociales, pues, los internautas aplaudieron la reacción que tuvo la mujer, aseguraron que su reacción fue buena e incluso que otros pasajeros corrieron con suerte pues no siempre hay una persona a bordo que conozca cómo usar una aeronave; sin embargo, otros criticaron a la empresa que los administra pues piden edad límite para que los transportistas viajen, por esta razón insistieron en que las autoridades investiguen el caso en los siguientes días.

