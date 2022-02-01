Pingüinos macho logran incubar con éxito un huevo en zoológico de NY

Dos pingüinos macho lograron incubar el huevo de otra pareja en el zoológico Rosamond Gifford en Syracuse, Nueva York, Estados Unidos. Esta es la primera vez que ocurre un acontecimiento así en este zoológico.

Los pingüinos Elmer y Lima fueron los encargados de completar la tarea con el huevo, quien corría peligro si seguía a cargo de sus padres biológicos, pues ellos no lograban incubar con éxito y siempre terminaban rompiéndolos por accidente.

Por ello, los encargados del zoológico decidieron probar con dos pingüinos macho, pues en otros centros ya se había demostrado que estos ejemplares podían incubar un huevo con éxito, demostrando la capacidad de estas especies al generar lazos afectivos entre los pingüinos.

🐧🌈🐧 We have some very exciting news! The first chick to be fostered by a pair of same-sex penguins at the Rosamond Gifford Zoo hatched on January 1! Read the full news release here: https://t.co/NuVJMtLDde #Syracusezoo pic.twitter.com/nfbfiYL08p — Rosamond Gifford Zoo (@SyracuseZoo) January 28, 2022

El director del zoológico explicó que no todas las parejas de pingüinos son buenos para incubar huevos pues indicó que se necesita práctica; sin embargo, “Elmer y Lima fueron ejemplares en todos los aspectos de cuidados”.

Los pingüinos machos cuidaron al huevo

Antes de recibir el huevo, Elmer y Lima recibieron uno ficticio y en ese momento ambos demostraron sus capacidades para cuidarlo correctamente, por lo que los cuidadores del zoológico aceptaron darles uno real para que lo incubaran.

Los pingüinos macho se turnaron para incubar, así como cuidar al huevo, el cual eclosionó en año nuevo. Después del nacimiento, tanto Elmer como Lima continuaron con los cuidados, calentando y alimentando al pollito recién nacido.

“Sigue siendo criado y cuidado tanto por Elmer como por Lima, quienes están haciendo un gran trabajo. Y una vez que tengan experiencia haciendo esto y continúen haciéndolo bien, serán considerados para fomentar futuros óvulos”, explicó el director del zoológico.

El caso de Elmer y Lima es el primero en el zoológicoRosamond Gifford en Syracuse, en Nueva York, pero no es único en el mundo, pues otros centros de animales también consiguieron que parejas de pingüinos del mismo sexo criaran huevos de otras parejas.