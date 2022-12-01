Plan B de AMLO va por nuevo recorte de 3 mil millones al INE: Mier

El Plan B del presidente López Obradore n materia electoral plantea un nuevo recorte al INE por cerca de 3 mil millones de pesos. Este estará dirigido a su estructura operativa y a fideicomisos.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguro que el ajuste no impactaría ni su operación ni los procesos electorales.

Detalló que la reducción se enfocaría en el presupuesto base del INE, sobre todo de la Dirección General de Capacitación y la de organización, así como fideicomisos.

Primero se defenderá dictamen con reforma constitucional.

El líder morenista señalo “De la pura estructura operativa, que no tiene que ver nada de que ponga en riesgo la instalación de casillas, ni el proceso de insaculación, ni de capacitación de funcionarios públicos y menos las elecciones. Es el gasto operativo que tiene haya o no haya elecciones y su gasto operativo es de 13 mil millones de pesos más los fideicomisos que son de 2 mil. Entonces, ahí sí podemos, en esos 15 mil millones de pesos hacer ajustes que garanticen un ahorro a la Tesorería y al pueblo de México”.

Ignacio Mier insistió en que Morena primero defenderá el dictamen de reforma constitucional en materia electoral y, una vez que la posición niegue sus votos pasaran al plan B del Ejecutivo para reformar varias leyes en materia electoral.