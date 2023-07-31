Marcelo Ebrard presenta su plan de salud, ¿en qué consiste?

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, presentó su idea de un plan de salud para el país, con el que promete la construcción de un sistema universal en México de calidad y de atención a todos y todas. El objetivo sería que el país tenga el mejor sistema.

"De que se trata queremos y hemos trabajado intensamente, los últimos años, para construir un sistema universal de salud, que quiere decir que tengamos acceso todas y todos en nuestro país a servicios de salud, de calidad, con atención humana, que tengamos todas las especialidades que necesita nuestro país, de eso se trata", refirió el excanciller.

¿En qué consiste el plan de salud de Marcelo Ebrard?

En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el excanciller, dio a conocer en qué consienten las ideas de su plan de salud, basadas en 5 ejes:



Cobertura Universal: Asistencia para todos, incluso a quienes hoy no tienen atención, esto para que nadie se quede sin acceso a la salud.

Prevención, Detección y Atención para seguir mejorando: Más recursos para combatir enfermedades crónicas, a través de nuevas clínicas.

Mayor tecnología para fortalecer la Salud de todos: Nuevos tratamientos innovadores y el uso de Telemedicina, para llegar a donde hoy no hay atención

Medicinas y vacunas producidas en el país, con el objetivo de ser autosuficientes, para que no haya desabasto.

Atención prioritaria a quienes más lo necesitan, es decir, más y mejores servicios para adultos mayores, infancia, salud mental y reproductiva.

“Cálculo que podemos invertir, cada vez más recursos, suponiendo una tasa de crecimiento cada vez mayor, ya tengo varias medidas pensadas para eso (…). ¿Y como cuánto se necesitaría? Pues se necesitaría un punto del producto adicional", mencionó.

Durante el gobierno de la 4T se hizo un cimiento sólido en el sistema de salud

Ebrard, destacó que durante el gobierno de la Cuarta Transformación se hizo un cimiento sólido: “Hay un cimiento sólido, importante que tenemos que tomar en cuenta, porque es la base de lo que sigue”.

Finalmente, el morenista, dijo que México pudo salir adelante en 2019 y hoy, si lo quiere, sé logrará tener este sistema. “Si nos proponemos, algo lo logramos,, lo logramos en el Covid 19 y México, si se propone sacar adelante el sistema universal de salud, lo vamos a hacer juntas juntos”.