Expertos plantean modificar método para elección de ministros

Nuevas voces de jueces, académicos y abogados se pronuncian por reformar al Poder Judicial y modificar el método para seleccionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el registro sea por convocatoria pública y abierta y se elijan por insaculación en el Senado de la República.

Durante el cuarto conversatorio organizado por Morena en la Cámara de Diputados, Antonio Cortes Mayorga, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, planteo la necesidad de impulsar una “revolución judicial” que permee desde la Suprema Corte, hasta la designación de sus integrantes, jueces y magistrados federales y locales, la reducción de tiempo en los cargos y las convocatorias públicas y abierta para ocupar los cargos.

Y así lo explicó el Juez Penal Cortés Mayorga “Si son esas convocarías cerradas en el Poder Judicial nos impide que los externos, colegas, abogados brillantes, preparados puedan acceder y que el candado que me refería, en el nombramiento con una temporalidad más corta, 6 u 8 años va a provocar esta rotación, este cambio de operadores del sistema de justicia, otro tema que debe abarca esta revolución judicial es la circunstancia de prohibición o revisión que se tenga que hacer de subalternos, tratándose de magistrados y jueces esta circunstancia va a evitar el denominado nepotismo que también afecta al Poder Judicial”.

Proponen nuevos mecanismos de elección de ministros de la Corte

Por su parte, Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado General de la UNAM, se pronunció por perfeccionar de la elección indirecta de ministros, jueces y magistrados a través del Senado de la Republica con nuevos mecanismos que permitan eliminar el corporativismo en el Poder Judicial.

“La fórmula actual de que el presidente propone y Senado elige, se presta a cuotas, de intercambio entre partidos más fuertes y cuando hay partido predominante en el congreso es una designación directa . El sistema debe perfeccionarse. Cuando haya una vacante, abrirlo a todos los actores sociales a los más representativos para que presente candidaturas, esa es una forma democrática de presentación, no que la tenga ni un personaje ni un cargo, abierto a la sociedad, a las organizaciones, incuso, a cierto número de firmas de ciudadanos, a la académica, a cuerpos de abogados, las fiscalías que presten candidatos para que haya una representación basta”, abundó el también académico e investigador de la UNAM.

La fracción parlamentaria de Morena sigue en espera de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia confirmen su asisten al conversatorio en el que entregaran los resultados del análisis hecho por expertos para reformar al Poder Judicial.