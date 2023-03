Intentan transfundir plaquetas caducadas a menor con cáncer

Madres de pacientes de cáncer de la Torre Pediátrica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz detectaron que personal del hospital intentó suministrar plaquetas caducadas a un paciente con anemia plástica.

Al darse cuenta evitaron que fuera transfundido.

Cuestionan el por qué mantienen plaquetas caducadas producto de las donaciones que los papás consiguen y requiere mucho esfuerzo.

“Hace una semana nosotros detectamos que había plaquetas caducadas, para nosotros es importante que a este tema se le dé seguimiento y queremos que las autoridades que es el secretario de salud y el director de la sede del banco de sangre, nos den una respuesta de lo que está sucediendo, por qué dan plaquetas caducadas a pacientes”, exigió Cora de Jesús Rodríguez, madre del paciente oncológico.

Por su parte, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, aseguró ya se tomaron acciones administrativas al personal responsable. Asimismo detalló que este tipo de errores no se han registrado previamente.

Aunque el padre del menor evitó la transfusión, el médico, aseguró que de haberse suministrado, no generaría daño al menor.

“Ya se revisó, se levantó en un acta. Esa parte ya se hizo por los reglamentos, las estrategias del hospital en cuanto a tener la atención de calidad de los pacientes, ya se elaboraron la documentación. Si hubiera sido transfundido no le hubiera causado daño al niño (...) las plaquetas tiene un número de vida corto, esas plaquetas a lo mejor ya no le iban a hacer de gran utilidad al niño, no ie iban a causar daño”, explicó Daniel Uribe, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Según los reportes médicos, el paciente con tratamiento de cáncer ya fue dado de alta y se mantiene en revisión constante.