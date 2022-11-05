Hay pleito entre el PRI y Movimiento Ciudadano por Reforma Electoral

En la Cámara de Diputados la posible reforma electoral se convirtió en la manzana de la discordia entre Movimiento Ciudadano y el PRI.

Hoy los coordinadores parlamentarios de esas dos bancadas cruzaron acusaciones.

Durante una protesta en la entrada principal de la Cámara de Diputados donde desplegaron una manta en defensa al INE, Jorge Álvarez Maynez, coordinador De los diputados de MC, dijo tener información de que la dirigencia nacional del PRI ya pactó dar su voto para apoyar la reforma electoral.

“El PRI ya pactó con el Secretario de Gobernación que se dio en el caso del quinto transitorio y va a salir en próximos días el PRI con la noticia de que tienen una contrapropuesta de reforma electoral y que va a afectar facultades sustantivas del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, acusó el líder emecista en San Lázaro.

La reacción del PRI inmediata.

En un comunicado de prensa, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó “no tenemos ningún pacto con el Gobierno federal o con Morena para aprobar la Reforma Electoral. Es condenable que los legisladores de Movimiento Ciudadano mientan y lleven como bandera, falsedades que solo logran confundir a la ciudadanía”.

Incluso, Álvarez Maynez, fue más allá, señaló que la negoción del PRI es a dos manos.

“Le quiere pedir al PAN que lo acompañe en Coahuila y Estado de México con candidatos del PRI y al mismo tiempo quiere negociar con Morena y también el PRI está negociando la posibilidad de respaldar una eventual candidatura del Secretario de Gobernación, de eso tengo la absoluta certeza”, sostuvo.

El pleito de dimes y diretes escalo incluso en redes sociales y alcanzó al gobernador de Nuevo León.

El priista Rubén Moreira comentó una publicación del coordinador de los diputados de MC en la que aparece el gobernador Samuel García y el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

“Un gobernador matraquero. Un doble discurso. Un diputado malabarista. El norte de Nuevo León paraíso del Narco. Jalisco en vías de convertirse en narco estado. Mutis naranja ante la realidad. ¿Narco alianza naranja? Buenos distractores del señor diputado

También el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su cuenta de Twitter arremetió contra MC, acuso a ese partido de ser títere de Morena y de dividir los votos de los ciudadanos para favorecer al partido en el gobierno.

“Que se quiten la máscara y se muestren como los empleados de Morena que son”, retó en su mensaje el líder de los priistas.