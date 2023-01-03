Pleno determinará acciones ante sentencia de Tribunal Electoral: Jucopo

Ciudad de México. Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió que será el pleno quien determine las acciones a seguir en torno a la sentencia del Tribunal Electoral.

El coordinador de la bancada de Morena Ignacio Mier, destacó que quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la convocatoria, como en el proceso de integración del Comité Técnico, queda en suspenso.

“Son tres caminos, los que acabo de votar por unanimidad, la junta de coordinación política (Jucopo), el primero se refiere a que como lo establece la Constitución, y para no incurrir en lo que criticamos y cuestionamos cómo poder, se va a acatar la resolución, pero la sentencia está dirigida no a junta de coordinación política (Jucopo), sino al pleno de la Cámara de Diputados, y será una vez que inicie el periodo ordinario.

Empezamos el 2023 con reunión de la Junta de Coordinación Política en la @Mx_Diputados. Vamos a retomar el tema pendiente de la convocatoria para la elección de Consejeros del INE. pic.twitter.com/z9Hu5GBuJQ — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 2, 2023

Tras la reunión de la Jucopo, Mier Velazco, mencionó que no se buscará un periodo extraordinario de sesiones.

“No, se acordó que no, tenemos tiempos, recuerden que yo lo había venido señalando, normalmente, el proceso de renovación de las vacantes de consejeros electorales que concluyen su periodo se lleva de 42 a 46 días, si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara, tenemos 58 días para poder atender el requerimiento, todavía tenemos tiempo suficiente”.

El morenista dijo que la Jucopo, consideró que el Tribunal Electoral, realizó acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una violación al Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados.

“Y por esa razón vamos a iniciar también, el camino jurídico que nos permita que se ponga un límite al Tribunal Electoral, y vamos a utilizar la ruta jurídica y para ello, se instruyó a la dirección de Asuntos Jurídicos que nos presentará una ruta jurídica que puede ir desde el amparo indirecto, la Controversia Constitucional y en el caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal como alejarse de su obligación que tienen los juzgadores, podríamos también recurrir a la Judicatura Federal, para sanciones de carácter administrativo y en su caso juicio político.

Finalmente celebró la designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nos da muchísimo gusto, en hora buena por la justicia, en hora buena por la igualdad, aquí en el poder legislativo, son mayoría, las mujeres como debe de ser y nosotros consideramos que ocupe la titularidad el otro poder, el poder judicial una mujer, no solamente es un testimonio de que en México avanzamos en la igualdad, sino también pone en alto, la capacidad, la inteligencia que ponen las mujeres”