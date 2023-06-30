Mitad de la población mundial sin acceso adecuado al agua potable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que hoy que la mitad de la población mundial todavía noo tiene un acceso adecuado al agua potable, saneamiento e higiene lo que representa riesgos para las personas.

Segun el organismo la mala calidad del agua causó en 2019 la muerte de 1,4 millones de personas de acuerdo con el más reciente reporte sobre Carga de Morbilidad Atribuible al Agua Potable insalubre, el saneamiento y la higiene. En el informe se consideran datos de 183 paises y enumera las enfermedades que son consecuencia de la mala calidad del agua, como son diarrea, infecciones respiratorias agudas, desnutrición y helmintiasis que es una enfermedad parasitaria, transmitidas por el suelo.

La OMS @WHO alerta de que la mitad de la población mundial aún no tiene acceso adecuado al agua potable, saneamiento y la higiene. Esta carencia provocó la muerte de al menos 1,4 millones de personas en 2019.https://t.co/6MRhmmVCiE — Noticias ONU (@NoticiasONU) June 29, 2023

El informe reconoce algunas mejoras en los últimos 10 años pero de acuerdo con la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira, los progresos han sido desiguales y aún falta mucho por hacer por lo que hacer un llamado para invertir en este rubro.

El acceso al agua limpia es vital para una buena salud

La agencia sanitaria de Naciones Unidas consideró que las enfermedades diarreicas representaron la mayor parte de la carga atribuible, con más de un millón de muertes, mientras las infecciones respiratorias agudas causadas por una higiene de manos inadecuada provocaron 356 mil fallecimientos y 17 millones de años perdidos.

Entre los niños menores de cinco años, el agua, el saneamiento y la higiene inseguros fueron responsables de 395 mil decesos, lo que representó el 7,6 por ciento de todos los registrados.

Talas cifras incluyen 273 mil muertes por diarrea y 112 mil por infecciones respiratorias agudas, dolencias que son las dos principales causas infecciosas de fallecimientos en niños menores de cinco años en el mundo.

Aproximadamente 7.600 niños menores de 5 años mueren anualmente por enfermedades diarreicas en la Región. Los países, con mayores porcentajes de mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años son: Haití (23%), Guatemala (10%), Bolivia (7%) y Venezuela (5%).

Con información de agencias