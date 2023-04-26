Impactante video muestra momento en que un policía es atropellado por vehículo en Estados Unidos

En Nueva Jersey la cámara ubicada en el tablero de una patrulla, captó el momento cuando un oficial de policía de Robbinsville, Estados Unidos, que ayudaba a un conductor que encontraba varado en una carretera, fue atropellado.

Al momento que asesoraba al conductor, en ese momento un vehículo lo atropelló y lo aventó varios metros al frente.

El patrullero de nombre Connor Boyl, de 25 años, fue llevado de inmediato a un hospital, donde su estado de salud fue reportado fuera de peligro.

La conductora Rachel Glatt escapó de la escena

La conductora Rachel Glatt, de 52 años, huyó del lugar, pero la policía investigó y logró dar con su paradero, donde más tarde fue detenida en su casa.

Ahora, Rachel Glatt, enfrenta múltiples cargos, incluido el abandonar la escena del accidente, conducir de manera negligente y no cambiar de carril al presenciar un vehículo de emergencia estacionado.

La policía dice que fue transportada al Centro Correccional del Condado de Mercer.

Policía se recupera en su casa de las heridas

El policía Connor Boyl, se recupera en su casa por las heridas que sufrió después de ser atropellado por un vehículo.

Crear conciencia entre los conductores

El video publicado por Robbinsville Township Police Department, es con el fin de crear conciencia entre los conductores, para que den el espacio necesario a la policía o a cualqier otro vehículo de emergencia cuando se encuentren a un lado de la carretera.

Los hechos se registraron el fin de semana alrededor de las 11:30 p. m. en la Ruta 130 en dirección sur.

"Reduzca la velocidad cuando vea luces de emergencia, incluso grúas, y muévase", dijo el teniente Carlos Docarmo, comandante de estación de la Subestación Hamilton de la Policía Estatal de Nueva Jersey.

"Hay un estacionamiento justo allí, te vamos a empujar allí, ¿de acuerdo?" Se escucha a Boyle decirle al conductor.

Luego, otro automóvil viene por detrás, golpea su patrulla, golpea a Boyle y no parece detenerse.

La gente de un negocio local cercano dice que suele estar bastante tranquilo a esa hora de la noche.