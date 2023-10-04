Elementos de la policía municipal de Chihuahua y del Instituto Nacional de Migración (INAMI) realizaron un operativo para evitar la instalación de un campamento de migrantes, quienes llegaron ayer 3 de octubre de 2023 por la tarde a bordo del tren conocido como “La Bestia”.

Varios oficiales acudieron a la zona con escudos transparentes para contener a los migrantes, quienes prefirieron correr y cruzar el río Bravo, para realizar su campamento del otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos.

Migrantes enfrentan hambre y revisiones para llegar a la frontera

Personas migrantes de Venezuela tardaron dos meses en llegar a la frontera de Chihuahua, México con Estados Unidos. Angely refirió a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que ella y su familia debieron pasar cinco días encima del tren para llegar. Agregó que personal de Migración “nos venía parando todo el tiempo”. Añadió que algunos mexicanos les regalaron manzanas y galletas.

“Comíamos manzana y galletas que nos daban los mexicanos. Ustedes, los mexicanos, nos ayudaron bastante. Nos dieron agua, fruta, refresco, manzana”, afirmó Angely.

Después del viaje en tren, las personas migrantes debieron caminar 10 kilómetros hasta el río Bravo, en busca de la puerta 36 para entregarse a la Patrulla Frontera de Estados Unidos.

Más de 2 mil personas llegaron al borde del río Bravo, en la frontera de Chihuahua con El Paso, Texas, Estados Unidos. Las personas migrantes llegan cargadas de mochilas cobijas y varias pertenencias personales, las cuales levantan para cruzar el río.

#Chihuahua | Intenso operativo en el #RíoBravo.#Autoridades migratorias llegaron al borde para evitar que las más de 2 mil personas que llegaron en la #Bestia, impongan un #campamento.



Corrieron, cruzaron, y ahora se instalan al otro lado de la #frontera.



📹 | @reynaldolarar pic.twitter.com/SOnEdLJ7Ot — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Gobierno de Chihuahua pide ayuda para atender a personas migrantes

El Gobierno del Estado de Chihuahua ya ha pedido ayuda al gobierno federal para atender el flujo de personas migrantes que llegan a dicha entidad. En un comunicado, la entidad destacó que tan solo el 26 de septiembre de 2023 llegaron 2 mil 500 migrantes a la capital.

El poder ejecutivo de dicha entidad consideró que el flujo de migrantes, el cual sigue aumentando con el paso de los días, no recibe la atención de las instancias federales, lo cual “pone en riesgo la integridad de los migrantes y tiene un impacto social y económico que hoy afecta a los habitantes de Ciudad Juárez”, afirmó en un comunicado.

El gobierno de Chihuahua señaló que la crisis migratoria ha causado cierre de puentes de cruce a la frontera estadounidense, así como la doble inspección de camiones de carga, lo cual genera pérdidas de alrededor de 40 millones de dólares diarios.