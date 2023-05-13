VIDEO: oficiales rescatan a residentes del incendio de un edificio en Connecticut

Un incendio en un complejo de departamentos en East Hartford, Connecticut, envió a dos policías al hospital el lunes por la mañana. La policía estaba respondiendo originalmente a control de bienestar el lunes. Sin embargo, una vez que llegaron, dijeron que vieron salir un denso humo del primer piso del edificio de departamentos.

El momento quedó captado en la cámara corporal de los policías de East Hartford, y muestran cómo los oficiales entraron en acción y comenzaron la evacuación de los residentes, incluida una señora en silla de ruedas.

El departamento de bomberos pudo apagar el incendio y poner a salvo a todos los demás residentes del edificio de departamentos.

La policía de East Hartford dijo que dos agentes fueron dados de alta del hospital después de que fueron tratados por inhalación de humo.

#CT

“A fire at an apartment complex in East Hartford sent two police officers to the hospital on Monday morning.

The fire broke out at the complex at 50 Hillside St.”



1/2 pic.twitter.com/T63oem7TkW — Shane B. Murphy (@shanermurph) May 10, 2023

¿Por qué se incendió el edificio de departamentos en Connecticut?

Los residentes del edificio de departamentos de East Hartford dijeron que seguían sintiéndose incómodos e inseguros después de que se apagó el incendio.

Una residente, que no proporcionó su nombre, dijo que fue el momento más aterrador de su vida. Dijo que la alarma contra incendios comenzó a sonar y cuando abrió la puerta, la golpeó un humo negro. Ella y su hija escaparon por una ventana y se quedaron afuera durante varias horas.

Ella dijo que cree que las personas que vivían clandestinamente en el sótano del edificio de departamentos podrían haber causado el incendio. “Siento que es negligente y perjudicial para nosotros”, dijo. “Piensan que los ocupantes ilegales pueden haber estado en el edificio probablemente fumando o usando sustancias, encendieron algo y lo dejaron desatendido, lo que causó todo este daño aquí”.

El lugar ya tiene un cartel en la puerta que aconsejaba la evacuación del edificio de departamentos ya que no era seguro. La causa del incendio sigue bajo investigación de las autoridades de East Hartford.

