Policía fronteriza rescata migrantes encerrados en una caja en Texas

Un total de 21 migrantes que viajaban al interior de una caja de madera fueron rescatados por elementos de la policía fronteriza en el Estado de Texas. Los migrantes indocumentados iban escondidos en una caja de madera que era transportada por una camioneta.

En su intento por combatir el contrabando de personas, agentes del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas efectuaron una investigación acerca del "chofer" de la camioneta y justo eso fue lo que hizo que "dieran" con los migrantes.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas investigó a un conductor y así fue cómo encontraron a los migrantes indocumentados. Cuando la policía texana se percató sobre que una camioneta transportaba una extraña caja, la detuvieron de inmediato y dieron con el sorpendente hallazgo.

21 inmigrantes en caja cerrada sin ventilación

Primero efectuaron una rutinaria parada de tráfico de la camioneta "Ford F-250" de color blanco, después los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la policía fronteriza interrogaron al conductor e hicieron que abriera la enorme caja de madera que transportaba en su camioneta.

En cuanto cedió una de las caras laterales de la caja de madera, se pudo apreciar a un grupo hombres jóvenes que estaban encerrados, los migrantes ya presentaban dificultades para respirar y tenían mucha sed.

En total eran 21 migrantes que fueron rescatados luego de haber sido encerrados en una caja de madera que era transportada en una camioneta que circulaba por una carretera de Texas.

En un esfuerzo conjunto, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, lograron interrumpir un intento de contrabando de personas en el Estado de la "Estrella Solitaria".

¿Qué son las personas migrantes?

Aunque no existe una definición jurídicamente convenida sobre la palabra migrante, las Naciones Unidas definen el migrante como "alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros".