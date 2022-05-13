Policía se enfrenta con asistentes al funeral de periodista palestina

La policía israelí se enfrentó con los que acudieron al funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, de la cadena de televisión Al Jazeera, quien fue asesinada por soldados de Israel en Cisjordania.

Multitudes de palestinos cantaron y ondearon banderas mientras se alinearon en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja para llevar el ataúd de la periodista palestina al cementerio Mount Zion, donde su tumba fue cubierta con coronas de flores y la bandera palestina.

Durante el funeral, un grupo de policías enmascarados se enfrentó con los asistentes. En un video se pudo ver el momento en que los agentes golpearon a los palestinos. Incluso, quienes cargaban el féretro retrocedieron contra un muro y estuvieron a punto de dejarlo caer, sin embargo lograron recuperarlo a tiempo.

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Las violentas escenas en el funeral subrayaron la creciente ira por el asesinato de Abu Akleh, que ha amenazado con echar más leña al fuego de un prolongado conflicto.

Pocos minutos después, el féretro de la periodista palestina fue colocado en un vehículo que se dirigió a la Catedral de la Anunciación de la Virgen en la amurallada Ciudad Vieja de Jerusalén, donde la ceremonia transcurrió de forma pacífica.

Mientras tanto, la policía israelí dijo que un grupo de palestinos, al que describió como alborotadores, empezó a lanzar piedras al hospital. "Los policías se vieron obligados a actuar", añadieron. No hubo comentarios inmediatos de las autoridades palestinas.

Soldados israelíes matan a periodista palestina en Cisjordania

La periodista palestina Shireen Abu Akleh, de la cadena de televisión Al Jazeera, fue asesinada por soldados israelíes mientras realizaba su trabajo.

Abu Akleh, que había cubierto asuntos palestinos y Medio Oriente durante más de dos décadas, recibió un disparo mientras informaba sobre una incursión israelí en Cisjordania ocupada. El asesinato ocurrió el miércoles.

Al menos dos de sus colegas que estaban con ella dijeron que habían sido atacados por francotiradores israelíes y que no estaban cerca de los militantes.

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Las autoridades palestinas describieron la muerte de la periodista palestina como un asesinato por parte de las fuerzas israelíes. El gobierno israelí sugirió al principio que podría haber sido abatida por disparos palestinos, pero funcionarios dijeron también que no podían descartar que fueran balas israelíes las que la mataron.

Israel, que expresó su pesar por la muerte de la periodista palestina, propuso una investigación conjunta con los palestinos, pidiéndoles que proporcionen la bala para su examen.

Por su parte, las autoridades palestinas rechazaron la solicitud de Israel. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo el jueves que Israel era totalmente responsable y pidió una investigación internacional.

