Policía de Iowa intenta detener a un hombre en un vehículo y es aventado por el aire

Las imágenes muestran cuando el conductor Dennis Guider Jr., está en un automóvil detenido, en una de las calles de Iowa, uno de los dos oficiales de policía le pide que salga del automóvil, pero el hombre se niega y ante la insistencia de los uniformados, el conductor que se encuentra en el volante intenta, en un primer instante, avanzar.

El policía le apunta con su arma al hombre

Entonces el policía Patrick McCarty que está cerca del vehículo saca su arma y le apunta al hombre en un intento de disuadirlo para que no avance y baje del vehículo.

Sin embargo Dennis Guider Jr. avanza más rápido, e intenta huir, pero el oficial de policía se sube al frente del vehículo ya en movimiento y se agarra de donde puede para no caerse.

Policía de Iowa intenta detener a un hombre en un auto pero es aventado por el aire

El oficial de policía es lanzado por los aires

El automóvil con el policía arriba, avanzó y chocó con una alcantarilla y arrojó al oficial por los aires, quien sufrió una fractura de vértebras. El oficial fue tratado en el Hospital Regional St. Anthony y dado de alta ese día.

Guider fue ubicado más tarde en Chicago Heights, después de deshacerse de su vehículo original y robar otro vehículo de un garaje con las llaves dentro.

El culpable ya era buscado por la policía

Guider era buscado en Iowa por violar su libertad condicional por robo y fraude.

El hombre de Iowa que se declaró culpable de lesiones graves en un vehículo después de herir al oficial de policía de Carroll, Patrick McCarty, en 2021 fue sentenciado a cinco años de prisión.

Se declaró culpable en marzo de lesiones graves por vehículo, un delito grave de clase D, y los tribunales desestimaron un segundo cargo de elusión de un delito grave como parte de la declaración de culpabilidad.

Declarado culpable

Dennis Guider Jr., de 29 años, de Chicago Heights, Illinois, recibió la sentencia este jueves después de declararse culpable en el mes de marzo.

En mayo de 2021, Guider tenía una orden de arresto activa por violar su libertad condicional cuando se alejó a toda velocidad de una parada de tráfico en Carroll en la intersección de Burgess Avenue y US Highway 30.

Había sido sentenciado a hasta seis años de prisión y salió en libertad condicional en julio de 2019, según el Departamento Correccional de Illinois.

Guider fue extraditado al condado de Carroll por el Departamento Correccional de Illinois a principios de este año y será devuelto a Illinois para completar una sentencia no relacionada.

