VIDEO: policía efectúa el rescate de un conductor de auto en llamas tras persecución EU

La policía de Wisconsin efectuó el rescate de un conductor de 84 años, cuyo auto se encontraba en llamas, luego de que la minivan se incendiara durante una intensa persecución.

El dramático video del rescate fue captado por una cámara instalada en una de las patrullas de la policía de Kenosha en Wisconsin, y mostró que al auto que arrojaba chispas de una de sus ruedas traseras, justo antes de incendiarse repentinamente.

Cuando el auto se salió de la carretera, los oficiales corrieron para rescatar al conductor mientras las llamas consumían a la minivan luego de la intensa persecución.

KPD saves man from burning minivan. https://t.co/JEIKzOwqNU — Kenosha Police Dept. (@KenoshaPolice) April 26, 2023

Intensa persecución termina en rescate y auto en llamas en Wisconbsin

La policía de Kenosha en Wisconsin, dijo que observó una minivan que era conducida con un neumático desinflado y "que emitía chispas en la rueda" y agregó que: "Los oficiales intentaron detener el vehículo, pero el conductor de 84 años no se detuvo".

La policía también dijo que nadie resultó gravemente herido. De hecho, las acciones que los oficiales efectuaron para poder rescatar al conductor, fueron descritas por la policía como un "servicio público desinteresado".

La intensa persecución registrada en Wisconsin, terminó con el rescate de conductor cuyo auto terminó en llamas y que por fortuna, no resultó herido.

En redes sociales se aplaudió la valentía de los oficiales de Wisconsin

Cabe señalar que los oficiales de la policía de Kenosha, no la pensaron dos veces a la hora de correr hacia el auto en llamas para rescatar al conductor, un hombre de 84 años que previamente protagonizó una persecución.

Los oficiales se dirigieron hacie al conductor que se aferró en conducir mientras su llanta estaba desinflada, lo que provocó que saltaran chispas y que posteriormente se incendiara.

Como el conductor no pudo avanzar más, no le quedó de otra que descender de su auto en llamas, todo mientras que los policías se acercan a él con la finalidad de alejarlo de las llamas lo más pronto posible.

La policía de Wisconsin dio a conocer las imágenes de lo ocurrido y dieron a conocer que por fortuna nadie resultó herido durante la persecución que terminó en un auto en llamas, mientras que en las redes sociales se aplaudió el heroísmo y la valentía de los oficiales.