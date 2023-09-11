VIDEO: Policía toma “prestada” la bicicleta de un niño para perseguir a sospechoso de robo

¡Insólito! Una oficial de la policía tomó prestada la bicicleta de un niño para perseguir y detener a un sospechoso de robo en la ciudad de Gosport, en el Reino Unido.

Imágenes de la cámara que portaba la oficial Harriett Taylor grabaron el momento en el que persigue a una presunto delincuente hasta que pasa frente a un niño para iniciar un diálogo: "Por favor, ¿me prestas tu bicicleta? Te lo devolveré”, comenta ante la mirada de asombro del menor.

El niño, ligeramente confundido, acepta y en ese momento observa a la oficial de la policía de Hampshire partir a toda velocidad en su pequeña bicicleta sobre la avenida White Lion Walk para acercarse al sospechoso y lograr la captura.

Detienen a sujeto por robo y hurto

A bordo de la pequeña unidad azul y blanca, en la que se observa el gran esfuerzo por pedalear, la oficial Harriett Taylor logró aproximarse al presunto delincuente para completar la detención. El hombre enfrenta una acusación por robo en tiendas locales en la ciudad de Gosport.

"Si pensaba que anoche vio a la oficial Taylor montando la bicicleta de un niño en el centro de la ciudad, podemos confirmar que sus ojos no lo estaban engañando...¡Muchas gracias por el generoso préstamo de tu bicicleta, joven! ¡Tú y tu bicicleta fueron de gran ayuda para nosotros", añadió la policía al confirmar que logró llevar ante la justicia al sospechoso, un sujeto de 47 años de edad.

Reconocen al pequeño "héroe" que prestó su bicicleta

Un día después de los hechos, la policía de la ciudad de Gosport, Reino Unido, reconoció la labor del menor que prestó su bicicleta, a quien aclamaron como un "pequeño héroe" en la localidad. Inclusive, el Departamento bromeó con el niño a quien ofreció prestar alguna de sus unidades.

"¡En la foto está la policía Harriett Taylor, junto al pequeño héroe que ayer vino a nuestro rescate! ¡Gracias de nuevo! ¡Solo haznos saber si alguna vez quieres pedir prestado uno de nuestros coches de policía!", concluyó.