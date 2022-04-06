Policía captura zorro afuera del Capitolio tras ataque a congresista

En Estados Unidos, la policía capturó afuera del capitolio a un zorro, luego de que el congresista demócrata, Ami Bera, y una reportera sufrieran un ataque de este animal.

Testigos que frecuentan la sede del Capitolio dijeron haber avistado al zorro merodeando por el área, pero la policía no tiene claro si se trata de uno o más ejemplares. Sin embargo, según expertos en vida silvestre, se sabe que el zorro, como especie, ha prosperado durante la pandemia.

Previo a la captura del zorro, la policía recibió múltiples informes de personas que enfrentaron un ataque o fueron mordidas por al menos un zorro agresivo en la sede del Capitolio.

Policía del Capitolio de Estados Unidos:

Un encuentro con el zorro fue en el jardín botánico y el segundo fue en el lado de la Cámara de Representantes del Capitolio cerca de los cimientos del edificio.

La policía indicó que los oficiales de control de animales respondieron a los incidentes y buscaban atrapar y reubicar a cualquier nuevo zorro que encontraran.

Zorro ataca congresista afuera del Capitolio

Una revista política informó que el congresista Ami Bera tuvo que ser rescatado por la policía el lunes por la noche después de enfrentarse a un zorro que acababa de morderlo.

No lo vi y, de repente, sentí que algo se abalanzaba en la parte posterior de mi pierna. Salté y agarré mi paraguas.

El demócrata de 57 años no resultó herido, pero aceptó "por precaución" recibir una serie de vacunas contra la rabia.