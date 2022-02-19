Camioneros se enfrentan con policías en Canadá

La policía de Canadá utilizó gas pimienta y granadas de aturdimiento en un intento de despejar el centro de Ottawa, que lleva más de tres semanas ocupado por los camioneros que protestan contra las restricciones de la pandemia y la vacunación obligatoria.

La policía se movilizó para dispersar la parte principal del bloqueo ubicado frente al parlamento y la oficina del primer ministro. Cuando los oficiales lograron despejar una parte, comenzaron los arrestos, donde lograron detener al menos a 100 personas.

Entre los detenidos se encuentran varios de los principales organizadores de la protesta en Canadá, y de acuerdo con la policía, muchos de los camioneros optaron por retirarse del lugar. Las autoridades también informaron que no se registraron heridos tras el enfrentamiento.

Unos días antes de este enfrentamiento, los policías advirtieron con multas y cárcel a los camioneros que participaban en la manifestación, con lo cual lograron convencer a los inconformes de retirarse de cuatro puntos fronterizos de Estados Unidos.

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La policía emitió las mismas advertencias para el centro de Ottawa, Canad´a donde los camioneros tocaron sus bocinas al unísono el jueves en violación de una orden judicial, por ello, las autoridades utilizaron gases y granadas de aturdimiento para dispersa a los camioneros.

Hasta esta mañana, unos 400 vehículos estaban estacionados frente al parlamento y la oficina del primer ministro, paralizando el centro, por lo que Trudeau invocó medidas de emergencia y otorgó a su gobierno poderes temporales para reprimirlos.

Manifestación de camioneros en Canadá

Los manifestantes camioneros bloquearon carreteras en el centro de Ottawa, Canadá durante casi tres semanas, incluso cerraron los cruces fronterizos con Estados Unidos para exigir el fin de los mandatos de la pandemia y eliminar la vacunación obligatoria en su gremio.

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Aunque inicialmente, los camioneros protestaron por las restricciones de la pandemia, el bloqueo se convirtió gradualmente en una manifestación contra el gobierno y contra el primer ministro Justin Trudeau. Incluso, algunos camioneros indicaron que buscan que el primer ministro renuncie a su cargo.

La manifestación de los camioneros en Canadá inspiró protestas antigubernamentales en todo el mundo, que siguiendo su ejemplo, cientos de inconformes salieron a las calles en vehículos bloqueando avenidas principales en sus respectivos países