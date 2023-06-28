Disturbios en París por muerte de joven a manos de policía

Fue una noche de disturbios en el distrito de Nanterre en París. Hubo protestas y enfrentamientos con la policía que dejaron 31 personas detenidas y 24 uniformados heridos en su mayoría jóvenes. La turba enardecida, provocó incendios y actos vandálicos en protesta por la muerte de un joven de 17 años que murió en un control policial.

El Ministerio del interior encabezado por Gérald Damamin aseguró que deslindarán responsabilidades y no descansarán "hasta la verdad en la investigación judicial", mientras aparecen mas denuncias de violencia policial en medio de protestas e indignación. Según versiones NaÃ"l, el chico de 17 años viajaba en un autor y al negarse a detenerse en un control policial el martes pasado, fue baleado por un policía. En el auto viajaban otras dos personas, una de ellas fue detenida y la otra se fue del lugar y aún es buscada por las autoridades.

Las autoridades francesas hicieron un llamado a la calma este miércoles tras una noche de violentas protestas en varios suburbios de París, desencadenadas por la muerte de un joven de 17 añoshttps://t.co/sH3MFyLT23 — CNN en Español (@CNNEE) June 28, 2023

Hasta ahora se han abierto dos investigaciones: una por homicidio doloso en persona con autoridad pública y otra por homicidio doloso en persona con autoridad pública.

Según las autoridades , el conductor se topó con uno de los policías, quien luego disparó. Pero un video tomado por un testigo, pone las cosas de manera diferente Un usuario ha publicado en Twitter las imágenes del momento en que el policía utiliza su arma.

Aparentemente el automóvilista cometió varias infracciones de tránsito antes de ser abordado por los dos policías. Cuando el vehículo se deteniene hay dos policías del lado del conductor que tiene la ventana abajo, se observa un intercambio de palabras cuando uno de los oficiale apunta al joven detrás del volante. Este parece reiniciarse cuando el policía armado le dispara. El automóvil escapa y luego se detiene a unas decenas de metros incrustándose en un poste.

El video que circula en redes sociales ha provocado malestar y críticas por parte de varios sectores de la sociedad. Aunque hay quienes manifiestan su enojo por el actuar del policía también hay quienes lo justifican.

LLamado a la calma

El ministro del interior, hizo un llamado a la calma y aceptó que las imagénes difundidas en la redes son impactantes.

Sobre el policía que disparó, medios locales dicen que el uniformado que disparó ya está detenido.

En los últimos meses se han producido algunos casos de muertes de conductores baleados al negarse a detener el vehículo, atizando las denuncias contra las fuerzas del orden por actuación desproporcionada.