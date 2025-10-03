Policías convocan marcha el 6 de octubre en la CDMX: Señalan que los ponen como “carne de cañón”

Una importante movilización se ha convocado en la Ciudad de México; una marcha el 6 de octubre. Elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han emitido un llamado a marchar desde el Zócalo central hasta la sede del Gobierno capitalino. El propósito fundamental de esta protesta es demandar la remoción inmediata de aquellos directivos que consideran incompetentes.

La marcha por el 57 aniversario del 2 de octubre fue una de las más violentas en años.



Desde su salida en #Tlatelolco, el bloque negro protagonizó ataques con petardos y bombas molotov contra la policía, saqueos en tiendas de conveniencia y enfrentamientos en pleno Centro… pic.twitter.com/SThchul4s3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

Marcha en CDMX el 6 de octubre para exigir cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Oficiales de diversas divisiones, incluyendo los cuerpos auxiliares, bancarios y preventivos, han unificado sus voces para exigir a las autoridades que tomen medidas frente a la ineficacia de la estructura jerárquica de la dependencia de seguridad de la metrópoli.

La principal queja radica en que estos superiores carecen de la preparación y la pericia necesarias para ejercer su rol, lo que resulta en que el personal uniformado sea tratado, a su juicio, como material prescindible.

#MientrasDormía | Violencia en marcha del 2 de octubre



El saldo de la marcha del 2 de octubre en la CDMX fue de 123 heridos (94 policías y 29 civiles), según la SSC. Tres elementos uniformados siguen graves, uno con quemaduras que comprometen sus vías respiratorias. Además, se… pic.twitter.com/rJfpeA9Qns — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

Policías critican que indicaciones ante el peligro solo sea “resistir”

Los agentes señalan que, en contextos de disturbios o concentraciones públicas, los jefes de la SSC exponen innecesariamente a los oficiales que conforman la primera línea de contención. La insuficiencia de liderazgo es tal que su única respuesta ante el peligro es un grito por el sistema de radio, instando a los elementos a “resistir”.

Según los manifestantes, esta instrucción es totalmente vana, pues no protege al personal de sufrir contusiones, daños físicos severos, actos de humillación o incluso lesiones por quemaduras que ponen en peligro su propia existencia. Esta falta de criterio y conocimiento técnico por parte de la jerarquía es lo que ha colmado la paciencia de las fuerzas del orden.

#CDMX | La marcha conmemorativa del #2DeOctubre dejó 94 policías y 29 civiles lesionados.



Tres oficiales se reportan graves, incluyendo uno con quemaduras. A pesar de los saqueos a joyerías y las agresiones brutales. No hubo detenidos. https://t.co/uTE2GxSe8W pic.twitter.com/mdDx6kQqB9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

Protesta busca dignificar a las fuerzas del orden

La protesta ha identificado específicamente a varios funcionarios de alto nivel cuyas capacidades están en tela de juicio. Entre los señalados se encuentran el Subsecretario a cargo de la Vigilancia del Tránsito, el Subsecretario de la Ejecución Policial y el Director General de la División Metropolitana.

La determinación de los oficiales, que buscan dignificar su labor y exigir un mando competente y capacitado, se hará patente en las calles de la capital el próximo lunes, buscando una respuesta efectiva del gobierno de la ciudad.