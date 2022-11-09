Dos policías de Colorado, Estados Unidos, fueron acusados de dejar a una mujer esposada dentro de una patrulla y abandonarla en las vías del tren, donde fue embestida por el transporte de carga, causándole heridas graves.

La mujer fue arrestada en una carretera de Colorado tras protagonizar un escándalo por un ataque de ira, por lo que fue acusada de un delito grave amenazante, informó la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Weld.

La mujer, identificada como Yareni Ríos de 20 años de edad, fue acusada de amenazar con una pistola a otro automovilista, cerca del pueblo Platteville, la noche del 16 de septiembre, por lo que las autoridades intervinieron.

Ríos-González fue detenida, esposada y colocada en la parte trasera de una patrulla, la cual estaba estacionada en medio de las vías del tren, sin que los oficiales movieran el vehículo, indicó la policía.

Policía de EU deja a mujer esposada en patrulla sobre las vías

Tren arrastra patrulla con una mujer esposada

Cuando la patrulla se encontraba estacionada, pasó el tren y arrastró el vehículo fuera de las vías, las imágenes quedaron grabadas y se volvieron virales en las redes sociales, donde condenaron a los policías.

En Colorado (EEUU), la policía abandonó a una mujer latina esposada en un coche patrulla en las vias tras ver que se acercaba el tren.



La mujer sobrevivió de milagro, tiene 9 costillas rotas, un brazo roto...



Asi es el pais donde reparten el diploma de democracia por el mundo. pic.twitter.com/d6C4Ss7j8T — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 29, 2022

Las imágenes de video de los oficiales mostraron el momento en el que el tren de carga de Union Pacific, con la bocina a todo volumen, chocó contra el coche estacionado.

La mujer que se encontraba esposada dentro de la patrulla sufrió nueve costillas rotas, un brazo y una pierna fracturados, dientes rotos y otras lesiones, dijo su abogado, Paul Wilkinson. Ella está fuera del hospital y se está recuperando en casa, dijo.

Los cargos más graves se presentaron contra el oficial de policía de Fort Lupton , Jordan Steinke, quien enfrenta un cargo de intento de homicidio y otro de agresión en segundo grado, ambos delitos graves, dijeron los fiscales.

Mientras que el sargento Pablo Vázquez de la policía de Platteville enfrenta cinco cargos de delito menor por imprudencia temeraria y cargos de tránsito, dijeron las autoridades.

Wilkinson dijo que le informaron la semana pasada que acusarían a Ríos-González, lo que calificó de decepcionante. Añadió que presentará una demanda federal contra la policía por las lesiones de su cliente y por violar sus derechos civiles.