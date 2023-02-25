Policías rescatan a joven que se aventó de un puente en Colombia

Un par de policías en Colombia protagonizaron un acto heróico al rescatar a un joven que intentaba quitarse la vida y se aventó desde un puente peatonal, pero quedó colgada.

Los policías no fueron los únicos que ayudaron a la joven, una mujer que iba pasando por el lugar y se dio cuenta de lo ocurrido se sumó a la misión de rescate, poco a poco más personas se unieron para poner a salvo a la chica.

Uno de los policías, identificado como el subteniente Jairo Suárez, se apoya sobre el barandal del puente para tratar de subir a la joven, pero al darse cuenta que él también estaba poniendo en riesgo su vida, así que optó por agacharse y agarrar a la joven del pantalón.

Las personas que también estaban en el lugar ayudan gritaban: “cójala, cójala” para que los oficiales no soltaran a la chica y cayera al vacío.

Un motociclista se sentó en el tubo del barandal, mientras otras personas lo sostenían para que no se cayera, el hombre se estiró y logró levantar a la joven; al menos cinco transeúntes más ayudaron con el rescate.

Una vez que lograron poner a la chica a salvo, el policía Andrés Claros la abrazó junto con otros rescatistas. Otros dos sujetos ayudaron al subteniente Jairo a ponerse de pie. Los uniformados recibieron el agradecimiento de las personas que se encontraban en el lugar.

Policías intenta persuadir a la joven para no suicidarse

Ya más tranquilos, los uniformados hablaron de su labor al rescatar a la joven y cómo intentaron persuadirla para que no se lanzara desde el puente.

“Inicialmente tratamos de dialogar con este persona, calmarla, un factor importante es distraerla para tener una oportunidad de tratar de sujetarla y evitar que se aventara de las alturas”, indicó el subteniente de Colombia.

En tanto, su compañero Andrés Claros, aseveró que en ese momento “lo importante y el objetivo como tal de nosotros era salvarle la vida”.

Estos policías junto a sus compañeros de zona han logrado salvarle la vida a 50 personas gracias a su oportuna acción.