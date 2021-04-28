VIDEO: Policías de EU someten a hombre durante 5 minutos y muere

De nuevo cuerpos policiales de Estados Unidos se encuentran envueltos en una polémica, ya que este martes la ciudad de Alameda, San Francisco, publicó una grabación donde policías sometieron a un hombre durante una detención, que presuntamente provocó su muerte el pasado 19 de abril.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de la Policía de Alameda, el detenido identificado como Mario Arenales González, de 26 años, murió en el hospital tras una emergencia médica mientras era esposado por policías.

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En contraste, la familia del hombre, quien residía en Oakland, alega que la muerte se debió al uso excesivo de la fuerza de al menos tres policías, cuya actuación fue grabada por las cámaras corporales de los elementos, dos de ellas difundida por la propia ciudad de Alameda.

El video de casi una hora muestra el momento en que la policía acudió a un parque donde Mario Arenales se encontraba, tras una denuncia en su contra.

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En la grabación se observa que por al menos cinco minutos, los policías de Alameda sometieron al hombre; uno de ellos colocó una rodilla sobre su espalda, aún cuando escuchó que Mario Arenales tenía problemas para respirar.

“No he hecho nada, ¿de acuerdo?”, alcanzó a decir.

Tras darse cuenta que el hombre no respiraba, los policías realizaron maniobras de resucitación, pero Mario murió.

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Policía de Alameda investiga caso por someter a Mario

En un comunicado emitido un día después de la detención, el Departamento de la Policía de Alameda aseguró que el detenido tuvo un “altercado físico” con los elementos, quienes tuvieron que hacer uso de la fuerza para arrestarlo.

Sin embargo, la familia de González sostiene que su caso es similar al de George Floyd, ya que no hacía daño a nadie por estar en estado de ebriedad en el parque.

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“La policía mató a mi hermano de la misma manera que mataron a George Floyd”, dijo Gerardo González, hermano del fallecido.

Los tres policías involucrados fueron dados de baja mientras se realiza la investigación para esclarecer el caso de González.

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