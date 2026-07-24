Notas
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¿Quién es el diputado de México que COBRA, pero NO trabaja? Cuánto gana
Un diputado federal de México se la ha pasado viajando, celebrando y cobrando, pero sín ir a trabajar a San Lázaro: ¿quién es y cuántas faltas tiene?
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Gabinete de Seguridad revela posible línea de investigación sobre el asesinato del alcalde de Temoac
El Gabinete de Seguridad revela una de las principales líneas de investigación tras el asesinato de Valentín Lavín, alcalde de Temoac.
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¡Cierre de semana! ¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy viernes 24 de julio?
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidente hoy viernes 24 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo desde Cuernavaca, Morelos.
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VIDEO |“Hay Ernestos honorables”: Morenista presume honor y lo exhiben por presunta deuda alimentaria
El debate por Ruffo Appel escaló en el INE: un diputado morenista habló del honor del nombre Ernesto y recibió un reclamo por señalamientos personales.
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Advierten que México podría seguir el camino de Nicaragua; oposición llama a frenar una 'dictadura'
Legisladores del PAN y PRI alertaron sobre el riesgo de que México siga el camino de Nicaragua con Morena tras las declaraciones de Daniel Ortega sobre las elecciones.
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¡Muerte Dafne llega al Congreso! Piden investigar su muerte como feminicidio y revisar regulación de academias militarizadas
La tragedia de Dafne Zapata pone bajo la lupa a la SEP: diputados piden conocer cuántas academias militarizadas existen y cómo son supervisadas.
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¡Así se lleva México en la piel! El Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX
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30 años de Hechos: Las noticias más relevantes que sacudieron a México en el 2018
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30 años de Hechos: Los acontecimientos más relevantes de México y el mundo en 2016
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30 años de Hechos: Las noticias más importantes del 2014 en fotos
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Conoce las noticias más relevantes del 2012 informadas por Javier Alatorre en 30 años de Hechos
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¡30 años de Hechos! Conoce las noticias más importantes del 2004 informadas por Javier Alatorre
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30 años de Hechos: Esto nos informó Javier Alatorre en 1999
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30 años de Hechos: Así informó Javier Alatorre las noticias más importantes de 1998