La Cámara de Diputados amplio el catálogo de supuestos que serán considerados como violencia familiar en caso de agresiones de cualquier tipo.

Ahora incluyeron la que se genere durante la relación de noviazgo.

Para ello, reformaron el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La adición hecha por los diputados estipula “También se considerará violencia en el ámbito familiar la que se genere durante la relación de noviazgo”.

Reforma es enviada al Senado para su validación.

Actualmente la Ley establece que la violencia familiar, es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, en relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo indican que el 76 por ciento de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, 17 por ciento sexual y 15 por ciento física por parte de sus parejas.

El diputado de Morena, Wilbert Batun Chulim, resaltó la importancia de la reforma “Las consecuencias de la violencia en el noviazgo son diversas, desde la salud física, salud y psicológica, e incluso supone mayor probabilidad de suicidio en muchas ocasiones, esta violencia puede culminar en feminicidio. Por ello, reconocer esta violencia es sumamente importante, sobre todo al considerar que es entre las primeras relaciones entre las y los jóvenes cuando se definen los roles y límites.

La reforma fue aprobada por unanimidad de 467 votos y se envió al Senado para su validación.