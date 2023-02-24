La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente López Obrador que reforma la Ley Federal del Trabajo y actualizar la tabla de enfermedades de trabajo y las incapacidades permanentes por riesgos del trabajo.

Propone aumentar de 161 a 194 las enfermedades de trabajo, y clasificarlas con nombre y código para su identificación homologada nivel nacional, a fin de contar con diagnósticos médicos más claros e información estadística más certera.

La propuesta del Ejecutivo Federal reforma 3 artículos de la Ley de la Federal del Trabajo será analiza en comisiones de la Cámara de Diputados.

Entre las nuevas enfermedades que se incorporaron a la tabla figuran:

Pandemia por Covid 19, se clasificada en el grupo de patologías infecciosas y parasitarias. En este caso el número de enfermedades laborales pasarían de 21 a 41 padecimientos.

Cáncer de origen laboral, este es el grupo de enfermedades que más aumentaría, pasa de 4 a 30 padecimientos de diferentes tipos.

Se reconocen como enfermedades diferentes aspectos del trastorno como el de ansiedad, ciclo del sueño-vigilia, estrés, depresivo.

Serán enfermedades del sistema respiratorio la neumoconiosis y broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral, así como enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores.

Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos también serán consideradas como padecimientos de dermatosis.

También se incluye como prevención de enfermedades de endocrinología y genitourinarias acciones preventivas para mujeres en relación a abortos repetitivos, infertilidad y endometriosis.

También se actualiza tabla para valuación de incapacidades.

La reforma laboral propuesta actualiza la tabla para la valuación de incapacidades permanentes por los riesgos de trabajo. Incorpora 115 nuevos tipos de lesiones, con lo que la lista pasaría de 409 a 524 conceptos para que un trabajador acceda a incapacidad permanente.

En algunos casos se eliminan porcentajes menores de incapacidades para que predomine el mayor y en otros se aumentan.

“Esta tabla tiene como objetivo principal otorgar una pensión adicional al salario de la persona trabajadora, de acuerdo con la pérdida o disminución de su capacidad física residual limitada”, señala la iniciativa del Ejecutivo que este jueves llego a la Cámara de Diputados.