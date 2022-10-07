Apoya INM repatriación de cuerpos migrantes fallecidos en accidente

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación informó mediante un comunicado que apoyará con los gastos de repatriación de las cinco personas migrantes fallecidas la madrugada de hoy durante un accidente automovilístico en el estado de Veracruz.

Se detalló en un comunicado que personal del INM realiza las investigaciones correspondientes para establecer las nacionalidades de las personas que perdieron la vida, a fin de contactar a las respectivas autoridades de sus países; hasta ahora se tiene confirmado que las siete personas que resultaron lesionadas son originarias de Nicaragua.

Informe preliminar reporta cinco muertos.

La madrugada de hoy, un elemento de la Guardia Nacional se comunicó con personal de instituto para informar sobre el accidente registrado a la altura del kilómetro 32 de la carretera Acayucan-La Tinaja, ya que en el vehículo viajaban de manera irregular personas extranjeras.

El reporte preliminar refiere que hasta el momento cinco personas migrantes fallecieron en el lugar y siete fueron trasladados a un hospital ubicado en Cosamaloapan, Veracruz.

Agentes del INM se trasladaron al hospital para conocer el estado de salud de los heridos y verificar su nacionalidad; se confirmó que son originarios de Nicaragua y se está al tanto de su evolución.