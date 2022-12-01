Aprueba INE calendario electoral para elección extraordinaria en Tamaulipas

La noche de este miércoles INE aprueba calendario para elección extraordinaria de una senaduría por Tamaulipas, llamados a las urnas más de 2 millones de ciudadanos.

Dentro de su acuerdo, la autoridad electoral estableció que la elección se llevará a cabo el 19 de febrero de 2023.

Calendario listo para elección extraordinaria.

Para ello serán llamados a las urnas dos millones 739 mil ciudadanos.

La campaña se desarrollará del 28 de diciembre al 15 de febrero. Mientras que el registro de candidatos se programó del 21 al 22 de diciembre.

La elección fue convocada por el Senado luego de la muerte del morenista, Faustino López, quien a su vez ocupó el escaño vacante de Américo Villarreal, actual gobernador en Tamaulipas.

El INE informó que se reciclarán materiales de la elección de este año para reducir costos.