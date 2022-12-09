Aprueban diputados 12 días de vacaciones anuales, vacaciones dignas

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo que aumenta de 6 a 12 días las vacaciones para los trabajadores que tengan un año de antigüedad. Podrán tomarles de un solo golpe o bien decidir si las dividen.

Vacaciones dignas se turnan al Senado.

El dictamen bautizado como vacaciones dignas se turnó al Senado para su validación.

Pero antes los diputados tuvieron que dar marcha atrás a los cambios que ellos mismos habían hecho a la minuta propuesta por los senadores.