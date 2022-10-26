Avance de 90 por ciento en reconstrucción de viviendas por sismo 2017-2018: Sedatu

Ante diputados, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, informó que el gobierno federal ha invertido más de 35 mil millones de pesos en la reconstrucción de viviendas, escuelas, clínicas y monumentos históricos afectados en los sismos de 2017 y 2018.

Detalló que este monto ampara 70 mil acciones de reconstrucción, de las cuales, casi 60 mil son en viviendas, 6 mil corresponden a planteles educativos, 200 clínicas de salud y más de 2 mil inmuebles de alto valor histórico y cultural.

Gobierno de CDMX, responsable de reconstrucción en la capital.

“En lo que corresponde derivado de vivienda tenemos un avance del 90 %, en proceso de terminación de las viviendas afectadas llevamos un 7% y falta por iniciar un 3% y esperemos que el próximo año se concluya el 100%. En lo que corresponde a la parte de cultura tiene el mayor rezago porque los procedimientos constructivos en materia de templos históricos llevan más tiempo, son procedimientos que tienen que fincar y muy puntualmente definir el propio INAH”, puntualizó el funcionario.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Vivienda, Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Diputados, el titular de la Sedatu dijo que en el caso de la Ciudad de México es el gobierno local el que se ha hecho responsable de la reconstrucción de las afectaciones que dejaron los sismos de 2017 y 2018.