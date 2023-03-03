“Borolas sí sabia y Margara también”, gritan morenistas a Margarita Zavala

Luego de estar ausente de algunas sesiones de la Cámara de Diputados, este jueves reapareció la diputada del PAN, Margarita Zavala en el recinto parlamentario y los legisladores de Morena la recibieron al grito de “Borolas sí sabía y Margara también”.

Esto fue en referencia a la sentencia que se decretó en contra de Genaro Gracia Luna por un jurado en Estados Unidos que lo encontró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.

Margarita Zavala ni se inmutó ante gritos de morenistas.

Pero la ex primera dama ni se inmutó, se mantuvo serena en su curul y acompañada por sus compañeros de bancada.

Cabe señalar que en la sesión pasada una álgida discusión provoco el caso del exsecretario de seguridad en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. En esa ocasión la diputada Zavala no asistió a la sesión y su nombre fue uno de los más mencionados.