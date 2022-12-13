Aprueban comisiones en Senado “Plan B” Reforma Electoral

En el Senado de la República las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por separado el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral con algunos cambios mínimos de como la recibieron de la Cámara de Diputados.

Todo esto a pesar de que incluso legisladores de la mayoría de Morena reconocieron que esta propuesta necesita modificarse.

El coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien se reunió la mañana de este lunes con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también propuso cambios al documento, ahora recientemente aprobado.

"Si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana, la parte del sistema electoral, el tema nacional electoral es un tema delicado; pero también en otros temas, la desaparición de la Sala especializada, los órganos consultores”, dijo el senador morenista.

Oposición dice estar unida contra la reforma.

Por su parte, las bancadas de los partidos de oposición advirtieron que se mantienen unidos contra la propuesta de reforma.

Asegura que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acciones de inconstitucionalidad que correspondan, explicando lo sucedo en este proceso legislativo.

Además calificaron como un “grave retroceso” la posible aprobación de esta propuesta.

Se pretende que los dictámenes se discutan en el pleno del Senado el miércoles próximo, y ahí se realicen los cambios observados por legisladores de todos los partidos.