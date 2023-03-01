Comité Técnico responderá a Tribunal Electoral sobre paridad en el INE

Luego de que el pleno de la Cámara de Diputados se dio por notificado de la sentencia del Tribunal Electoral sobre la selección de 4 nuevos consejeros del INE, los legisladores aprobaron comunicar a la Sala Superior del Tribunal que es el Comité Técnico el que dará respuesta a la resolución de los magistrados sobre la paridad de género en la presidencia del INE.

La Cámara de Diputados tomo esta decisión en apego a la autonomía de la que goza el Comité Técnico para ejercer sus funciones en el proceso de evaluación de los aspirantes.

Y es que de acuerdo a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 23 de diciembre de 2022, se determinó que el Comité Técnico de Evaluación no está obligado a rendir informes a la Junta de Coordinación Política.

Diputados no atenderán resolución de Tribunal, lo hará Comité Técnico.

Ante esto, por unanimidad la Cámara de Diputados decidió que la segunda sentencia emitida por los magistrados no corresponde atenderla a dicho órgano de gobierno, sino al Comité Técnico de Evaluación, que, conforme al artículo 41 de la Constitucional Política, goza de autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones.

La información que deberá entregar el Comité Técnico al Tribunal consiste en captura de pantalla, la información que debían proporcionar los aspirantes a participar en el procedimiento para ocupar los cargos de una Consejera Presidenta del INE y tres cargos de Consejeras y Consejeros electorales.

Además, remitir copia certificada de todos los formatos publicitados en el referido micrositio de la Cámara de Diputados, entre otros la carta de solicitud del registro del currículum vitae, carta protesta de decir verdad con las manifestaciones señaladas en el inciso g) numeral de la etapa primera de la convocatoria, de la carta de aceptación de las bases, procedimientos y actos derivados de la convocatoria, así como cualquier otro que se tenga aprobado a utilizarse durante el procedimiento.