Comparece secretaria del Medio Ambiente ante diputados

Compareció ante diputados la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.

Informó que durante los últimos dos años se han asegurado más de 7 mil ejemplares de vida silvestre y en este año el gobierno invirtió más de 15 millones de pesos en 17 proyectos para la creación de nuevas Unidades de Conservación de la Vida Silvestre, UMA, con lo que ya se cuenta con más de 38 millones de hectáreas destinadas a los animales rescatados.

“Durante los últimos dos años s e han depositado en las UMAS más de 7 mil ejemplares de vida silvestre asegurados en operativos, inspección y vigilancia”, destaco ante las Comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados.

No obstante, reconocido dificultades para sancionar a los autores del maltrato animal, luego de la diputada del PRI, Melissa Vargas, revivió el escándalo de maltrato animal en zoológicos, como el ocurrido hace 4 meses en el santuario Black Jaguar, en la zona del Ajusco de la Ciudad de México.

“¿Qué ha pasado con el responsable de este santuario? Secretaria, ¿no tendría ya que estar, detrás de las rejas o qué está sucediendo, por qué no hemos actuado para que haya justicia para estos animales que fueron masacrados, violentados y agredidos?... ¿qué se va a hacer o ya hay responsables en los casos de maltrato a los animales en los zoológicos de la Ciudad de México?”, cuestionó la legisladora priista.

La titular de Medio Ambiente pidió apoyo a los legisladores.

“Completamente de acuerdo con usted, que va a pasar con quienes infligieron en este sentido y actuaron mal en el cuidado de los animales, porque ya son responsabilidad de quienes estaban al cuidado de los animales. Creo que aquí bien se podrían plantear nuevas leyes que vayan más fuertes para personas implicadas, que están infligiendo a animales que no pueden levantar la voz y que nosotros si podríamos levantar la voz para su cuidado”, expuso María Luisa Albores.

La diputada Melissa Vargas ofreció ayuda y reprocho “Lo que sucedió en el santuario Black Jaguar, también es una omisión y una irresponsabilidad de tu secretaría, sobre todo, porque tuvieron que haberle dado seguimiento a estos ejemplares y no hubo seguimiento por parte de los funcionarios, hay una omisión y hay un contubernio. Te extiendo la mano, secretaria, para que vayamos juntas a poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que detengan ya al responsable”.

En su comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe del presidente López Obrador, la secretaria de Medio Ambiente, defendió las obras emblemáticas del gobierno, como el Tren Maya y el Programa Sembrando Vida.

“Actualmente todos los tramos del Tren Maya cuentan con la manifestación de impacto ambiental autorizados, como parte del procedimiento de evacuación se establecieron diversas condicionantes.

Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande del mundo con más de 450 mil hectáreas reforestadas en 5 estados por donde pasa le Tren…Se estima que programa representara un ingreso anual ara los sembradores del sureste de 2 mil 900 millones de pesos y un ahorro en fertilizantes y plaguicidas que podría ascender a 566 millones de pesos y 43 millones respectivamente”, sostuvo la funcionaria.