Concluye tercer día de jaloneo por Presupuesto 2023

Con mantas, cruces y aviones de papel, la Cámara de Diputados concluyo el tercer día de discusión del Presupuesto 2023.

Fue un jaloneo intenso de más de 8 billones de pesos del Presupuesto 2023.

Este jueves, los diputados discutieron en lo particular 262 reservas, que sumadas a las del miércoles, suman un total de 528, ninguna de estas se ha aceptado. Aún están pendientes que se presenten mil 737.

Durante el debate hubo de todo.

El PAN encendió los ánimos desde la tribuna con la canción “Rata de Dos Patas” de Paquita la del Barrio.

Lo que provoco que desde sus curules los diputados de Morena y de PT corearan en repetidas ocasiones “es un honor estar con obrador”, mientras la panista María Teresa Castell y sus compañeros de bancada entonaban parte de la canción.

Este viernes, la Cámara de Diputados volverá a sesionar para retomar la discusión en lo particular de las reservas que aun están pendientes.