Congreso CDMX pone penas más severas por lucrar con restos y órganos humanos

Con 52 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación al artículo 462 de la Ley General de Salud, con el objetivo de incrementar las penas a las personas que obtengan, conserven, comercialicen o lucren ilegalmente con un cuerpo, cadáver o feto humano para extraer sus órganos, tejidos o sangre.

Asimismo, se aprobó la reserva presentada por el diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana), con la cual se modifican los artículos 1 y 2 transitorios, para cambiar la referencia de la Gaceta Oficial de la CDMX por la del Diario Oficial de Federación, donde será publicada la reforma.

Al subir a tribuna, la diputada Circe Camacho Bastida (PT), señaló que estas acciones son parte de un problema social grave, que genera un daño irreparable a los familiares, quienes no saben lo que pasa con el cuerpo de sus seres queridos.

Riesgos palpables para la población.

Agregó que “el uso de estos órganos sin apegarse a los protocolos de salubridad, tiene como consecuencia que agentes contaminantes, propios de los cuerpos en estado de descomposición, den lugar a enfermedades en la población”, por lo que el incremento de la pena tiene un fin preventivo.

Finalmente, indicó que con esta modificación se impondrán de nueve a 22 años de prisión y multas por el equivalente de 10 mil a 19 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos legales a los que haya lugar.