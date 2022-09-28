Denuncian a diputado ante secretario de HyCP por venta de citas en SAT

En el marco de la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados, el legislador del PRI, Hiram Hernández Zetina, denunció la existencia de un mercado negro de venta de citas en el SAT, con costo de hasta 10 mil pesos.

Durante la segunda ronda de preguntas el diputado priista señalo que desde el 2020 existe unos escases de citas para diversos trámites de los contribuyentes en el portal digital del SAT, que van desde la inscripción de RFC y la obtención de la e-firma, entre otros.

Dijo que, de tener suerte, un contribuyente espera de tres meses a un año para poder realizar su trámite ante el SAT.

Denuncias ciudadanas exponen venta de citas.

El diputado Hiram Hernández aclaró que la venta de citas son producto de denuncias ciudadanas.

“No sabemos hasta qué punto de la cadena de mando llega, mismos funcionarios que bloquean las citas en el portal digital para después venderlas a los ciudadanos en el que ya se ha consolidado como el mercado negro de citas, con precios que varían en todas las ciudades del país y que, incluso, pueden llegar hasta los 10 mil pesos por cita en la Ciudad de México o en mi querida Ciudad Juárez, Chihuahua, oscilando entre los 500 y los mil pesos”, apuntó el legislador ante el titular de Hacienda.

Por su parte, Ramírez de la O, reconoció que existe un rezago el sistema de citas del SAT, pero no se refirió a la venta de citas que denuncio el diputado priista.

“Estemos conscientes de que es un sistema que trae el rezago del año 2020 y que tomará tiempo superarlo, que ha implicado el reequipamiento y que necesitamos la

cooperación de todos”, indicó el secretario de Hacienda.